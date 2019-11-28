Украина

На свободу — с чистой совестью: Минюст анонсировал массовое закрытие тюрем в Украине

Министерство юстиции планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала. Ранее министр юстиции Денис Малюська анонсировал строительство нескольких современных, удобных, энергоэффективных тюрем. О новой инициативе чиновника сообщает Укринформ.

«Три ключевые цели, которых мы планируем достичь, — это доступ заключенных к образованию и коррекционным программам, увеличение финансирования на медицину, питание и быт и заработной платы работников. К сожалению, в сегодняшнем бюджете мы не смогли получить увеличение финансирования пенитенциарной системы, поэтому единственным выходом для того, чтобы достичь этих целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала там, где тюрьмы не заполнены», — заявил Денис Малюська на презентации «To do list» Минюста.

По его словам, сокращения позволят значительно увеличить заработные платы оставшихся работников и отремонтировать учреждения.

В планах Минюста также работа частных СИЗО, которые Малюська сравнил с хорошо охраняемыми гостиницами.

Ранее сообщалось, что из Бердичевской исправительной колонии сбежал опасный рецидивист.

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