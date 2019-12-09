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Общество и люди

В Киеве и области почтовые отделения изменили режим работы

19:03 9 декабря 2019 75
Почтовое отделение
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В преддверии рождественско-новогодних праздников «Укрпочта» перешла на новый режим работы. В декабре (до 31 числа включительно) отделения в Киевской области будут открыты по субботам на три часа дольше — до 19:00. В Киеве рабочими будут еще и воскресенья (с 11:00 до 16:00). В будни почтовые отделения в основном работают по обычному графику, некоторые — до 21:00.

Кроме того, при оплате коммунальных или других платежей в автоматизированных столичных отделениях и населенных пунктах с 1 октября введена акция «Щасливые часы для платежей», которая действует при посещении почтовых отделений в первой половине дня — до 15:00. Клиенты в этот период могут воспользоваться 50-процентной комиссионной скидкой на каждый платеж. А после 15:00 можно без очереди оформить посылки, письма, бандероли и прочее. Такая возможность сохраняется до 31 декабря (включительно).
Ознакомиться с перечнем почтовых отделений в Киевской области с продленным графиком работы (а также с работающими по воскресеньям) можно по ссылке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Укрпочта» и в 2020 году намерена продолжить доставлять пенсии и субсидии.

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