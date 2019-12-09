- 19:33 Во львовской многоэтажке взорвался газ, здание частично повреждено
- 19:22 Встреча Зеленского с Путиным: источник раскрыл детали переговоров по газу
- 19:21 Саммит "нормандской четверки": все подробности встречи Зеленского с Путиным, Меркель и Макроном в Париже
- 19:18 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Лугано»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 19:15 Котенка постирали в стиральной машине: хозяйка спасла его, сделав искусственное дыхание
- 19:05 Отмена госмонополии на производство спирта: как изменятся цены на алкоголь
- 19:03 В Киеве и области почтовые отделения изменили режим работы
- 19:02 «Потом будет памятник парику Кобзона»: в сети высмеяли очередной «культурный» креатив боевиков «ДНР»
- 18:53 Femen устроили голый протест в Париже перед встречей Зеленского с Путиным: видео задержания
- 18:41 Появилось видео первой встречи Зеленского с Путиным
- 18:32 Шаманские костюмы и мистические танцы: ONUKA выпустила мощный клип
- 18:30 Эксперты назвали законопроект 2543 более лояльным к инвестору, чем правительственный
В Киеве и области почтовые отделения изменили режим работы
В преддверии рождественско-новогодних праздников «Укрпочта» перешла на новый режим работы. В декабре (до 31 числа включительно) отделения в Киевской области будут открыты по субботам на три часа дольше — до 19:00. В Киеве рабочими будут еще и воскресенья (с 11:00 до 16:00). В будни почтовые отделения в основном работают по обычному графику, некоторые — до 21:00.
Кроме того, при оплате коммунальных или других платежей в автоматизированных столичных отделениях и населенных пунктах с 1 октября введена акция «Щасливые часы для платежей», которая действует при посещении почтовых отделений в первой половине дня — до 15:00. Клиенты в этот период могут воспользоваться 50-процентной комиссионной скидкой на каждый платеж. А после 15:00 можно без очереди оформить посылки, письма, бандероли и прочее. Такая возможность сохраняется до 31 декабря (включительно).
Ознакомиться с перечнем почтовых отделений в Киевской области с продленным графиком работы (а также с работающими по воскресеньям) можно по ссылке.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Укрпочта» и в 2020 году намерена продолжить доставлять пенсии и субсидии.
Читайте также: Заберут субсидию и «дорисуют» долг: стало известно, как будет проводиться верификация выплат украинцам
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!