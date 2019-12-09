«Динамо» — «Лугано»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 12 декабря, киевское «Динамо» на столичном «Олимпийском» сыграет решающий поединок групповой стадии Лиги Европы против швейцарского «Лугано» (начало — в 19:55). Соперник «бело-синих» потерял все шансы на выход из группы, но 190 тысяч евро за каждую ничью и 570 тысяч за победу УЕФА платит исправно. Есть за что сражаться.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию дуэли подопечных Алексея Михайличенко и Маурицио Якобаччи, за которой вы сможете следить в этой новости.

«Только Киев, только победа!»

Расклад перед противостоянием четвертой команды УПЛ и шестого клуба чемпионата Швейцарии прост. Победа (желательно с разницей в два и больше мячей) гарантирует подопечным Михайличенко выход из группы со второго места независимо от итога параллельного матча «Копенгаген» — «Мальме».

Если выиграют датчане, «Динамо» просто обойдет «Мальме», в случае ничьей на «Паркене» «бело-синие» при равенстве очков окажутся выше шведов за счет большего числа голов, забитых в личных встречах на выезде (1:0 и 3:4). И, наконец, победа «Мальме» в столице Дании приведет к тому, что у «Динамо» и «Копенгагена» будет равенство очков (по 9), одинаковые разница мячей и показатели в личных встречах (1:1 и 1:1). И тогда вице-чемпион Украины обойдет команду Столе Сольбаккена за счет большего числа мячей, забитых во всех встречах. Правда, если поединок в Копенгагене завершится со счетом 2:3, 3:4, 4:5 и так далее, динамовцам нужно выигрывать у «Лугано» с разницей в два и больше мячей. «Только Киев, только победа!»

Положение команд в группе В: 1. «Копенгаген» — 9 очков (разница мячей — 5:3); 2. «Мальме» — 8 (7:6); 3. «Динамо» — 6 (6:6); 4, «Лугано» — 2 (1:4).

Без Шабанова, Сидорчука, Вербича

К сожалению, во встрече на «Олимпийском» тренерский штаб «Динамо» не сможет рассчитывать не только на давно травмированного Бурду, но и на удаленного с поля в предыдущем матче с «Мальме» Сидорчука, а также на Шабанова и Вербича, заработавших по третьей в турнире желтой карточке.

В текущей Лиге Европы словенец Беньямин Вербич поразил ворота «Копенгагена» и «Мальме»

Соперники в своих чемпионатах

В прошлые выходные «Динамо» и «Лугано», который с 1 ноября возглавил 56-летний итальянский специалист Маурицио Якобаччи (ранее он тренировал команду третьего швейцарского дивизиона «Беллинцона»), провели очередные поединки в своих национальных лигах.

Команда из Лугано в гостевой встрече чемпионата Швейцарии в гостях сыграла вничью с «Ксамаксом» — 1:1 (Нуццоло, 3 — Кустодио, 73) и поднялась в турнирной таблице на шестое место.

Динамовцы же разочаровали своих поклонников, опустившись после домашнего поражения в матче чемпионата Украины с «Зарей» — 1:2 на четвертую позицию в турнирной таблице с 14-очковым отставанием от «Шахтера».

Новый главный тренер «Лугано» Маурицио Якобаччи

Состав «Динамо» дороже на 76 млн евро

По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt. de, общая стоимость футболистов «Динамо» дороже состава «Лугано» почти в четыре с половиной раза (98,2 млн евро против 22,13 млн).

Квартет самых дорогих игроков швейцарского клуба составляют: бразильский форвард Жуниор Карлиньос (3 млн евро), вратарь Ноам Бауманн (2,0 млн), полузащитник Маттиа Боттани (1,5 млн) и перешедший из российского «Урала» футболист средней линии Марко Араторе (1,3 млн). Еще шесть исполнителей «Лугано» (шведский форвард Александер Герндт, итальянский полузащитник Никола Дальмонте, венгерский игрок средней линии Балинт Весчеи, словенский полузащитник Домен Чрнигой, защитник Нума Лаванши, а также полузащитник Санди Ловрич, у которого словенский и австрийский паспорта) стоят по 1 млн евро.

Шестерку самых дорогих футболистов украинского клуба сформировали: Виктор Цыганков (20 млн евро), словенец Беньямин Вербич, Виталий Миколенко (оба — по 6 млн), испанец Соль (5 млн), венгр Тамаш Кадар и Сергей Сидорчук (по — 4,5 млн).

Самый дорогой футболист «Лугано» бразилец Жуниор Карлиньос не сыграет в Киеве из-за перебора желтых карточек

День в истории

С момента старта в еврокубках в 1965 году киевские динамовцы пять раз проводили матчи 12 декабря (две победы, ничья и два поражения): «Штутгарт» — «Динамо» — 3:0 в 1973-м, «Динамо» — «Локомотив» (Болгария) — 2:1 (Блохин, Хапсалис) в 1979-м, «Динамо» — «Бешикташ» — 0:0 в 2002-м, «Спортинг» — «Динамо» — 3:0 в 2007-м и «Динамо» — «Рапид» — 3:1 (Ленс, Гусев, Велозу) в 2013-м.

14-я дуэль с представителями Швейцарии

В истории выступлений в еврокубках «бело-синие» 13 раз играли с представителями Швейцарии (шесть побед, четыре ничьи, три поражения; разница мячей — 18:10): с «Грассхоппером» — 1:0 и 3:0 в 1982-м, с «Ксамаксом» — 0:0 и 1:2 в 1996-м, с «Туном» — 2:2 и 0:1 в 2005-м и 3:0 и 2:0 в 2013-м, с «Янг Бойз» — 3:1 и 0:2, а также 2:2 и 1:0 в 2017-м (единственный случай, когда динамовцы в одном сезоне пересекались с одним и тем же соперником дважды) и с «Лугано» — 0:0 в 2019-м.

В свою очередь, «Лугано» до встречи с киевлянами лишь раз играл против команд из Украины. В сезоне-2001/2002 команда в квалификации Лиги чемпионов по сумме двух встреч уступила «Шахтеру» (0:3 — в гостях, 1:2 — дома).

25 июля 2001 года. Донецк. «Шахтер» — «Лугано» — 3:0

Погода в день матча

В четверг, 12 декабря, в столице Украины синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. К моменту начала встречи на «Олимпийском» температура воздуха составит плюс 2 градуса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок «Динамо» — «Лугано».

Фото Getty Images, ФК «Шахтер», ФК «Динамо», ФК «Лугано»

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