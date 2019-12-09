Дело о пожаре в «Виктории»: экс-директора лагеря освободили из СИЗО

Происшествия

В понедельник, 9 декабря, Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения бывшему директору муниципального детского спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория», где в ночь на 16 сентября 2017 года в результате масштабного пожара погибли три несовершеннолетние девочки.

Решение об изменении меры пресечения принял судья Виктор Чаплицкий, частично удовлетворив ходатайство защиты Петроса Саркисяна. Адвокаты директора просили о ночном домашнем аресте, однако суд счел необходимым определить круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

При этом представитель прокуратуры настаивал на том, чтобы подсудимого оставили под стражей.

«Единственной моей ошибкой было позволить художественному руководителю Егоровой жить с детьми в корпусе. Но это решение я принял под давлением общественности и родителей коллектива „Адель“, которые собрались и в очень настойчивой форме заявляли, что своих детей они могут доверить только Егоровой и просили, чтобы за них отвечала именно она», — сказал Саркисян.

Он акцентировал на том, что деревянные домики (один из которых выгорел полностью) никто ему на баланс не передавал, и он не может нести ответственность за них. По его мнению, отвечать за эту трагедию должны чиновники, которые это допустили.

Саркисян находится в СИЗО с 17 сентября 2017 года. Обвинение считает, что именно из-за его действий в лагере произошел пожар, в результате которого погибли трое детей. (часть 2 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Подсудимый свою вину не признает.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что суд принял новое решение по делу о пожаре в «Виктории».

Кроме того, летом детский лагерь «Виктория», в котором во время пожара погибли три несовершеннолетних девочки, принял на оздоровление более 100 детей.

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