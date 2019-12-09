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Украина

Парижскую встречу Зеленского с Путиным изобразили яркими фотожабами

20:49 9 декабря 2019 290
Парижскую встречу Зеленского с Путиным изобразили яркими фотожабами
Инф. «ФАКТОВ»

В сети разразились фотожабами на первое протокольное фото со встречи Зеленского с лидерами Франции, Германии и России в Париже 9 декабря. Напомним, «ФАКТЫ» осуществляют прямую трансляцию важного события.

Так, Дмитрий Коваленко изобразил президента Зеленского в виде белого и пушистого… котика, а хозяина Кремля Путина — в виде заколотой ботоксом кинозвезды, у которой от пластических операций не закрывается рот.

Евгений Спирин неожиданно увидел на этом фото скандально известной грозы украинских депутатов пранкера Джокера, а сайт «Баба і кіт» пририсовал Путину рожки, причем в исполнении Зеленского.

«А дедок-то уже старенький. Постепенно превращается в Брежнева», — прокомментировал неожиданное «унижение» Путина Алексей Федорчук.

«Вот если бы и в самом деле рога наставил», — отреагировал Виталий Савченко.

А Иван Марунич неожиданно напомнил, что если бы не заслуги Петра Порошенко, то Зеленский не полетел бы в Париж без визы.

Напомним, на ранее в сети дали совет президенту Зеленскому не пытаться «прочитать» мимику президента Путина и объяснили, почему это невозможно.

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