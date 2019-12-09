Войдем в Киев: Жириновский разразился угрозами в адрес Украины из-за встречи нормандской четверки

Мир

Скандальный лидер российской Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский выступил с неожиданным комментарием в связи со встречей «нормандской четверки» в Париже. Напомним, в эти минуты началась двусторонняя встреча Путина и Зеленского.

Жириновский пригрозил, что если вопрос «ЛНР"-"ДНР» не будет урегулирован по «формуле Штайнмайера», его придется решать по формуле… Молотова-Риббентропа.

«А это окончательный раздел: европейцы входят во Львов, а мы войдем в Киев и покончим там с анархией», — написал одиозный политик в Twitter.

Пост вызвал гневную реакцию в сети, где политика попросту сочли буйным сумасшедшим.

«Санитары, вы опять не дали ему таблетки? Я понимаю, что пациент сложный, но так и вы ж профессионалы!», — написал блогер с ником Веселый Роджер.

Другие напомнили, что в самой России Жириновского давно считают придворным шутом, которому позволяют многое, пока он не идет против Путина.

Напомним, ранее сеть повеселило видео с участием Жириновского, в котором он решил очиститься от нечисти с привлечением шамана.

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