Мир

63 против 19: Генассамблея ООН приняла «крымскую» резолюцию, которая не понравилась России

Генеральная ассамблея ООН 63 голосами одобрила резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей», в которой Россию призывают «воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму». Напомним, на встрече «нормандской четверки» вопрос Крыма снова не поднимают.

Кроме того, в резолюции содержится пункт о недопустимости использования оккупантом захваченных украинских предприятий оборонной промышленности.

Против принятия резолюции высказались 19 стран, еще 66 — воздержались. Авторами проекта документа стали представители 39 стран (в т.ч. США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Швеции, стран Балтии, Венгрии, Болгарии, Украины и других).

России еще раз напомнили о принятом в мире запрете призывать в армию государства-оккупанта лиц с оккупированных территорий, «в том числе путем давления или пропаганды, направленных на обеспечение добровольного призыва» — Москву призвали немедленно «прекратить эту незаконную деятельность».

Кроме того, вновь осуждается строительство моста через Керченский пролив, который «способствует милитаризации Крыма и ограничивает размер судов, которые могут добраться до украинских портов на побережье Азовского моря».

В итоговой части резолюции все государства — члены международной организации призывают сотрудничать с ООН для скорейшего прекращения российской оккупации Крыма и «воздерживаться от любых соглашений с РФ по Крыму, которые не соответствуют этой цели».

Ранее Венецианская комиссия признала полномочия членов российской делегации в ПАСЕ, «избранных» в аннексированном Крыму.

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