- 22:25 Путин остался доволен переговорами с Зеленским
- 22:03 63 против 19: Генассамблея ООН приняла «крымскую» резолюцию, которая не понравилась России
- 21:55 Нормандская встреча: онлайн-трансляция пресс-конференции Зеленского и Путина
- 21:33 Встречу "нормандской четверки" прервали: названа причина
- 21:17 Войдем в Киев: Жириновский разразился угрозами в адрес Украины из-за встречи нормандской четверки
- 21:11 Зеленский встречается с Путиным: все подробности саммита нормандской четверки в Париже
- 20:49 Парижскую встречу Зеленского с Путиным изобразили яркими фотожабами
- 20:40 Пожар в одесском колледже: фото изнутри полностью выгоревшего здания
- 20:16 Встреча Зеленского с Путиным: появились новые фото
- 20:10 Это было моральное потрясение: экс-участник «Х-фактора» о закулисье проекта
- 19:59 По Киеву разгуливает лось: зоозащитники не могут его поймать и просят не обижать
- 19:59 Дело о пожаре в «Виктории»: экс-директора лагеря освободили из СИЗО
63 против 19: Генассамблея ООН приняла «крымскую» резолюцию, которая не понравилась России
Генеральная ассамблея ООН 63 голосами одобрила резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей», в которой Россию призывают «воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму». Напомним, на встрече «нормандской четверки» вопрос Крыма снова не поднимают.
Кроме того, в резолюции содержится пункт о недопустимости использования оккупантом захваченных украинских предприятий оборонной промышленности.
Против принятия резолюции высказались 19 стран, еще 66 — воздержались. Авторами проекта документа стали представители 39 стран (в т.ч. США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Швеции, стран Балтии, Венгрии, Болгарии, Украины и других).
России еще раз напомнили о принятом в мире запрете призывать в армию государства-оккупанта лиц с оккупированных территорий, «в том числе путем давления или пропаганды, направленных на обеспечение добровольного призыва» — Москву призвали немедленно «прекратить эту незаконную деятельность».
Кроме того, вновь осуждается строительство моста через Керченский пролив, который «способствует милитаризации Крыма и ограничивает размер судов, которые могут добраться до украинских портов на побережье Азовского моря».
В итоговой части резолюции все государства — члены международной организации призывают сотрудничать с ООН для скорейшего прекращения российской оккупации Крыма и «воздерживаться от любых соглашений с РФ по Крыму, которые не соответствуют этой цели».
Ранее Венецианская комиссия признала полномочия членов российской делегации в ПАСЕ, «избранных» в аннексированном Крыму.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...