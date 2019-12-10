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С 2020 года у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp
У миллионов пользователей по всему миру с 2020 года перестанет работать популярный мессенджер WhatsApp. Это касается тех, у кого в телефоне установлена мобильная операционная система Windows Phone, а также устаревшие версии Android и iOS.
Как сообщает издание Daily Mail, на Windows Phone мессенджер отключится уже после 31 декабря 2019 года. На ОС версии Android 2.3.7 и старше, а также до iOS 8 включительно — с 1 февраля 2020 года.
Мессенджер будет доступен на операционных системах, начиная от Android 4.0.3 и iOS 9.
В компании Facebook, которой принадлежит WhatsApp, заявили, что это связано с «с невозможностью будущего расширения возможностей приложения».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Павел Дуров призвал всех срочно удалить WhatsApp со своих смартфонов — в связи с обнаружением уязвимостей.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!