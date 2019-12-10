Деньги

Доллар продолжает стремительное падение: сколько стоит валюта в банках и на черном рынке

Национальный банк Украины снова понизил официальный курс доллара к гривне, на этот раз — на 4 копейки. Таким образом, на 10 декабря он установлен на уровне 2368,851 гривен за 100 долларов. Напомним, курс американской валюты падал в Украине всю минувшую неделю.

При этом курс доллара на 9 декабря составлял 2372,4789 гривен за 100 долларов.

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году, констатирует РБК Украина.

Предыдущий минимум был достигнут днем ранее — 9 декабря, когда курс опустился до отметки в 2372,4789 гривен за 100 долларов.

На т.н. «черном рынке» доллар США 10 декабря покупают по 23,65 гривен, продают — по 23,72 гривен. Об этом свидетельствуют данные сайта Минфин.

Долгосрочный прогноз по динамике курса доллара в Украине читайте в статье «ФАКТОВ» «Когда курс доллара опустится ниже 23 гривен: прогноз экспертов».



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