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Доллар продолжает стремительное падение: сколько стоит валюта в банках и на черном рынке
Национальный банк Украины снова понизил официальный курс доллара к гривне, на этот раз — на 4 копейки. Таким образом, на 10 декабря он установлен на уровне 2368,851 гривен за 100 долларов. Напомним, курс американской валюты падал в Украине всю минувшую неделю.
При этом курс доллара на 9 декабря составлял 2372,4789 гривен за 100 долларов.
Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году, констатирует РБК Украина.
Предыдущий минимум был достигнут днем ранее — 9 декабря, когда курс опустился до отметки в 2372,4789 гривен за 100 долларов.
На т.н. «черном рынке» доллар США 10 декабря покупают по 23,65 гривен, продают — по 23,72 гривен. Об этом свидетельствуют данные сайта Минфин.
Долгосрочный прогноз по динамике курса доллара в Украине читайте в статье «ФАКТОВ» «Когда курс доллара опустится ниже 23 гривен: прогноз экспертов».
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!