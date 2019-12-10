- 10:08 Сайт "Миротворец" закрывается: что произошло
- 09:56 Депутат назвал фейком заявления Геруса о прекращении импорта электроэнергии с принятием законопроекта
- 09:54 Путин не добился триумфа: что пишет западная пресса о нормандской встрече в Париже
- 09:48 Где смотреть онлайн «Интер» — «Барселона»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 09:43 Мужчина напоил и изнасиловал 14-летнюю племянницу: детали жуткого инцидента под Киевом
- 09:37 Россия не запустит "Северный поток-2" вовремя: стало известно о важном решении США
- 09:32 Культовое платье принцессы Дианы сняли с аукциона: желающих купить его не нашлось
- 09:31 Вы обалдеете: Настя Ивлеева рассказала о беременности
- 09:07 Молодая жена Петросяна резко ответила злопыхателям
- 09:06 У Путина рассказали, где пройдет следующая встреча "нормандской четверки"
- 09:06 Перетягивание каната по-африкански: медоед вступил в бой за питона с двумя шакалами
- 09:03 Доллар продолжает стремительное падение: сколько стоит валюта в банках и на черном рынке
Мужчина напоил и изнасиловал 14-летнюю племянницу: детали жуткого инцидента под Киевом
В Киевской области полиция задержала 38-летнего мужчину, напоившего и изнасиловавшего собственную четырнадцатилетнюю племянницу. Напомним, в ноябре в Одессе арестовали 53-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней приемной дочери.
Невольным свидетелем случившегося в Васильковском районе Киевской области стал брат потерпевшей девочки, который увидел преступление через окно и сообщил матери. Уже она обратилась в полицию и оперативники сумели задержать насильника на месте преступления.
По словам начальника полиции региона Андрея Небитова, мать не могла защитить дочь самостоятельно, поскольку находилась далеко от дома.
Он показал фото задержанного.
На данный момент насильник задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Напомним, на днях прокуратура Киева объявила подозрение 19-летнему местному жителю, вступившему в преступную связь с 11-летней девочкой. Кроме изнасилования, ему инкриминировали вымогательство, поскольку злоумышленник требовал у своей жертвы деньги за неразглашения случившегося с ней.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».