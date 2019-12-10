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Происшествия

Мужчина напоил и изнасиловал 14-летнюю племянницу: детали жуткого инцидента под Киевом

9:43 10 декабря 2019 284
Жертва насилия
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской области полиция задержала 38-летнего мужчину, напоившего и изнасиловавшего собственную четырнадцатилетнюю племянницу. Напомним, в ноябре в Одессе арестовали 53-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней приемной дочери.

Невольным свидетелем случившегося в Васильковском районе Киевской области стал брат потерпевшей девочки, который увидел преступление через окно и сообщил матери. Уже она обратилась в полицию и оперативники сумели задержать насильника на месте преступления.

По словам начальника полиции региона Андрея Небитова, мать не могла защитить дочь самостоятельно, поскольку находилась далеко от дома.

Он показал фото задержанного.

На данный момент насильник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, на днях прокуратура Киева объявила подозрение 19-летнему местному жителю, вступившему в преступную связь с 11-летней девочкой. Кроме изнасилования, ему инкриминировали вымогательство, поскольку злоумышленник требовал у своей жертвы деньги за неразглашения случившегося с ней.

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