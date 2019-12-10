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Заявления главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса о прекращении импорта электроэнергии из России с принятием законопроекта «О внесении изменений в Закон «О рынке электроэнергии» (№ 2233) — это фейк и манипуляция. Об этом завил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

«Приняли закон № 2233. Юристы начали смотреть и уже в прессе начали писать, что произошла существенная манипуляция. Вставлена ​​фраза о запрете российского импорта в закон, юридически вообще не определено, что это такое: с территории России, или от резидентов России, или по электросетям России. Заявляют, что, по сути, импорт остался возможен, а эта фраза просто как мир во всем мире», — сказал Гончаренко.

По его мнению, председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус снова ввел общество в заблуждение, заявляя, что принятием законопроекта № 2233 депутаты запрещают импорт российского тока. Ведь осталась возможность импортировать российскую электроэнергию через Беларусь, а также возможность перетоков и поставки электроэнергии на рынок «на сутки вперед». Депутат считает такое прекращение импорта фейковым.

«Произошла самая страшная манипуляция и фейковые прекращения импорта из Российской Федерации. Как просто такой фантик на конфете написали, что запрещается, а на самом деле оставили Беларусь, оставили перетоки, не дали определений. И хотя прямых договоров, я так думаю, что все же там прямого импорта не будет по договорам, но используя этот рынок в сутки. То есть, к сожалению, мы видим, что просто, столкнувшись с такой волной возмущения всего украинского общества, Герус, к сожалению, пошел прямо путем все оставить как есть, но просто сделать вид, что будто что-то отменили», — сказал Гончаренко.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект «О внесении изменений в Закон «О рынке электроэнергии» (№ 2233), которым, в частности, запрещается продажа и / или поставки электроэнергии из Российской Федерации по двусторонним договорам и на внутриcуточном рынке, но остается такая возможность при поставке на рынок «на сутки вперед».

Коммерческий импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября благодаря «поправке Геруса». За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч/сут. Объем российской электроэнергии, поставляемой в сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

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