«Облепили»: Шовковский показал свой домашний «зоопарк» (фото, видео)

Спорт

Знаменитый экс-голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне один из тренеров нашей национальной команды, которая сыграет на Евро-2020, Александр Шовковский показал своих домашних питомцев. На странице в Instagram 44-летний футболист разместил фото, сопроводив снимок словами: «Облепили! Рыбы только отказались на меня залезть))) Ну ничего… Поработаем и над этим)))».

Кстати, попугай Шико, похоже, не так давно живет у спортсмена, поскольку только изучает «окрестности». «Всегда нужно находить время для разведки и путешествий, заглянуть за угол, где всегда что-то происходит, где каждое утро слышишь, как включается кофейная машина и со скрипом открывается холодильник (нужно смазать дверь, кстати). Шико осваивается потихоньку», — написал Александр Шовковский под видео со своим любознательным попугаем.

Кстати, еще раньше знаменитый страж ворот показал видео со своим котом, нагло улегшимся на груди хозяина.

Напомним, что Шовковский выступал за «Динамо» в 1993 — 2016 годах, проведя за киевский клуб 635 матчей и выиграв 14 раз чемпионат Украины, 11 раз Кубок страны и 6 раз национальный Суперкубок. Во вратарском свитере сборной Украины Александр сыграл 92 поединка, уступая только Андрею Пятову (93 игры), Олегу Гусеву (98), Руслану Ротаню (100), Андрею Шевченко (111) и Анатолию Тимощуку (144).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Шовковский рассказал, как бросил курить.

Фото Instagram



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