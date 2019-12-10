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Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака
Четверг, 12 декабря, — плохой день для новых дел.
«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
Благоприятный день для встреч с друзьями и романтических свиданий. Возможны незначительные разногласия с начальством.
Телец
Четверг будет связан с возвращением старого долга и улучшением вашего финансового положения.
Близнецы
Близнецам предстоит столкновение с очень сильным противником. Возможно возвращение нерешенных проблем.
Рак
Звезды будут на вашей стороне за что бы вы ни взялись. Вы неожиданно найдете новый источник доходов.
Лев
У Львов будет напряженный день. Для романтических встреч подходит только вторая половина четверга.
Дева
Возможны незапланированные выгодные сделки или неожиданные денежные поступления.
Весы
Возможны деловые предложения сменить работу, которые появятся неожиданно.
Скорпион
Скорпионы блестяще покажут себя на работе. Ваши новые идеи будут прекрасными, но окружающие не сразу их оценят по достоинству.
Стрелец
Очень противоречивый день у Стрельцов. Вас ждет успех, но звезды советуют позаботиться о собственной безопасности.
Козерог
Близкий человек с удовольствием поддержит вашу инициативу и одобрит ваши самые смелые идеи.
Водолей
День будет связан для вас с профессиональными победами. Во второй половине дня возможно любовное признание.
Рыбы
Не стоит носить с собой значительную сумму наличных денег. Ожидает успех в работе с единомышленниками.
Хорошего вам дня!
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!