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Происшествия

Пожар в одесском колледже: жильцов дома, примыкающего к сгоревшему зданию, эвакуируют (фото)

12:02 10 декабря 2019 290
пожар в колледже в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Во вторник, 10 декабря, в центре Одессы частично перекрыли движение транспорта из-за работ по разбору стены горевшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором спасатели продолжают искать пропавших без вести людей. «Движение транспорта перекрыто до окончания работ по разбору стены горевшего здания по улице Троицкой. Аналогично — по улице Пушкинский, от улицы Успенской до улицы Еврейской», — сообщили в горсовете.

Как рассказали в региональном главке ГСЧС, сейчас во внутреннем дворе колледжа, по улице Троицкой, 25, установлены 344 деревянных поддонов и выгружено 1043 тюка с сеном для амортизации при осуществлении демонтажа стены. В ведомстве уточнили, что ранее планировалось применить БТРы, однако они не могут «зайти во двор, поскольку не позволяют габариты». «Сейчас к работам по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром, привлечено 250 специалистов и 34 единиц техники», — сказали в главке.

По словам заместителя начальника регионального главка ГСЧС Александра Крицкого, завершаются подготовительные работы: соломой необходимо «застелить» порядка 500 метров, пока не хватает материала. Также готовят кран и эвакуацию жильцов дома, примыкающего к сгоревшему зданию.

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Сегодня в Одессу прибыла комиссии Кабинета министров по расследованию причин пожара. Ее возглавляет первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой. В состав комиссии входят представители профильных министерств и Одесской областной государственной администрации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе спасатели приступили к демонтажу поврежденных конструкций на верхних этажах полностью выгоревшего здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где после масштабного пожара высока вероятность обвала стен.

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