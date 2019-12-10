За уши не оттянешь: простые рецепты оригинальных блюд из тыквы (фото)

Стиль жизни

Ведущий проекта «Їмо за 100» («1+1») Алексей Душка говорит, что знает все о том, как сделать любое блюдо вкусным, оригинальным, а главное, уложиться в сумму 100 гривен. По словам Алексея, для этого требуется немного фантазии, минимум кулинарных навыков и всего 15—20 минут. Ранее рецептом нежнейшего филе индейки с «ФАКТАМИ» поделился известный телеведущий Алексей Суханов. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алексей Душка рассказал о том, что приготовит на Новый год, признался в любви к мясу и поделился рецептом идеального тыквенного супа.

— Алексей, известно, что вы закончили кулинарную школу. Когда вы поняли, что любите готовить?

— Сначала я понял, что люблю резать себе пальцы (смеется). Первым заданием, которое я получил в кулинарной школе, — нарезать четыре килограмма лука, чтобы научиться эффектно это делать в кадре. Ведь важно смотреть не под нож, а на гостя и так быстренько овощи — чик-чик-чик. После этого у меня осталось три шрама на пальцах. Так я понял, что люблю резать пальцы, потом осознал, что умею резать лук, а когда попробовал свой первый стейк — узнал, что умею готовить.

— Это и было ваше первое блюдо?!

— Да, мои первые блюда были мясные — стейк, курица. Я обожаю мясо, да простят меня все вегетарианцы и веганы. Чем меньше мяса едят они, тем больше мяса достается мне. И первые мои кулинарные попытки — это стейки из разного мяса. Прежде всего это была телятина и курица, к свинине я как-то охладел, она мне кажется жирноватой. Особенно после того, как попробовал правильно приготовленную телятину и курицу.

— А какое блюдо стало вашим коронным, способным покорить всех?

— На этот вопрос ответить очень сложно. Вот смотрите, в «Їмо за 100» мы берем крутые ресторанные блюда и так прорабатываем рецепт, чтобы уложиться в 100 гривен. Что, поверьте, с нынешними ценами сделать очень-очень-очень тяжело.

— Охотно верю!

— Вот не так давно мы с Игорем Ласточкиным готовили карпа — эту рыбу я, честно говоря, не очень люблю. Карп получился очень нежным и изысканным. Так что, может быть, он появится на нашем новогоднем столе.

— Кто готовит у вас в семье?

— Чаще всего — жена, ведь я много времени провожу на работе. Если она этого не сделает, нам просто нечего будет есть. Я готовлю исключительно по праздникам или когда жена говорит: «Пойдем приготовим ту штуку из твоей программы». И мы идем готовить, ведь попробуй жене отказать. Хоть я не подкаблучник, а просто заместитель начальника, но начальнику отказывать нельзя в этом случае. Поэтому дома чаще готовит жена, а я — или на подхвате, или когда мы хотим устроить небольшой кулинарный расслабон или кулинарный вечер. К счастью, все рецепты, которые мы делаем в «Їмо за 100», простые, понятные, быстрые, поэтому мы приготовили, покушали — и все довольны. Даже моя маленькая дочь Дарья.

— У нее уже есть свои предпочтения в еде?

— На самом деле, что касается полезных блюд для детей, то готовить их всегда достаточно сложно. Дарье мы долго не давали сладкое, и она с удовольствием ела капусту брокколи вместе со мной. Я ее немного варил подсаливал и сахарил, чтобы получился сбалансированный вкус. Так вот, Даша с радостью ела брокколи, пока бабушка не принесла сладкое. Если вы не приучили ребенка к сахару, то салат или капусту ребенок будет есть охотнее, а если уже приучили, то, как говорят: «Борітеся — поборите».

— Какое сейчас ваше самое любимое блюдо?

— О, я никак не могу наесться тыквенным супом. Его мы готовили в одной из программ вместе с Александром Педаном и его дочерью Лерой. Она не любила тыкву, а мы схитрили, добавив в суп немного апельсинового сока — оказалось он просто бомбически меняет вкус тыквы. Сейчас как раз время для тыквы, она недорогая и очень полезная. А суп из нее можно готовить, добавляя в него разные составляющие, которые полностью меняют вкус и аромат блюда. В общем, за уши от тарелки не оттянешь!

Тыквенный суп — три варианта Основа для супа из тыквы во всех трех вариантах готовится одинаково. Ингредиенты: тыква — 700 граммов (очищенная и порезанная крупными кусками);

апельсиновый сок — 200 миллилитров;

лук — 1 штука;

молотая паприка, карри и соль — по одной чайной ложке;

перец черный — по вкусу;

сливочное масло — 50 граммов;

оливковое (растительное) масло — 2 столовые ложки;

тимьян — 1 веточка. Приготовление В сотейнике на растительном масле слегка обжариваем лук. Добавляем морковь, натертую на средней терке и продолжаем жарить. Тыкву очищаем от кожуры, нарезаем и добавляем в сотейник. Заливаем водой, чтобы она покрыла овощи. Солим, перчим, добавляем тимьян и специи по вкусу (карри, паприку и черный перец). В суп добавляем апельсиновый сок, перемешиваем, доводим до кипения и переливаем в мерную чашу. Перебиваем блендером до однородной консистенции. Тыквенный суп-фондю Добавим ингредиенты: сыр — 80 граммов;

крахмал — 1 чайную ложку. Приготовление Натираем сыр, перемешиваем его с крахмалом и добавляем в уже готовый тыквенный суп. Тыквенно-томатный велюте Добавим ингредиенты: томатный сок — 150 миллилитров;

молоко — 120 миллилитров;

базилик. Приготовление: Тыквенный суп варим, как в первом варианте. В отдельном сотейнике нагреваем томатный сок и базилик, чтобы трава отдала свои ароматические вещества. Затем смешиваем с тыквенным супом. Нагреваем молоко, взбиваем его в френч-прессе и ложкой выкладываем молочную пену на суп. Тыквенный чикен-суп Добавим ингредиенты: куриное бедро — 100 граммов;

яйцо (желток) — 1 штука;

хлеб белый (багет);

чеснок — 1 зубчик. Приготовление Тыквенный суп варим, как в первом варианте. Опускаем в горячий суп желток, быстро перемешиваем. На сковороде поджариваем куриное бедро и добавляем в суп. Из белого хлеба на оливковом масле с чесноком жарим крутоны — по 20 секунд с каждой стороны — и кладем порционно в тарелки с супом.

Ранее простым рецептом супа из тыквы и красной чечевицы с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Молдовы Вероника Чокинэ.

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