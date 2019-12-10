Мир

Бойня в Чехии: стрелок покончил с собой на глазах у полицейских

Во вторник, 10 декабря, чешская полиция нашла человека, который утром в тот же день устроил бойню в университетской клинике в Остраве. Как уже сообщали «ФАКТЫ», неизвестный открыл огонь в приемном отделении. Четыре человека скончались на месте. Еще двое получили тяжелые ранения. Один вскоре скончался. Другой умер на операционном столе, когда медики боролись за его жизнь.

Стрелку удалось бежать. Он был объявлен в розыск. Полицейские нашли его недалеко от города Глучин, который расположен в 10 километрах от Остравы. Подозреваемый отказался сдаться и застрелил себя у них на глазах. Это произошло спустя три часа после трагедии в Остраве.

Установлена личность убийцы. Им оказался 42-летний строитель Цтирад В. (на фото в заголовке). Директор компании, в которой он работал, заявил журналистам, что Цтирад две недели назад взял больничный. По словам Алеша Жигулы, В. Уверял, что неизлечимо болен.

«Он вбил себе в голову, что тяжело болен и что никто не хочет его лечить. Он ходил по больницам. На работе не появлялся с прошлого месяца, сказал, что у него больничный. Больше не хочу о нем говорить…» — заявил Жигула.

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