Происшествия

Пожар в одесском колледже: четверых не нашли, пятерых пока не удалось опознать

Следователи Приморского отдела полиции Одессы сообщили о подозрении по статье «Служебная халатность» (ч. 2 ст. 367 УК Украины) Любови Кочерге — директору колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором 4 декабря произошел масштабный пожар и погибли люди. Как заявил 10 декабря в ходе пресс-брифинга по итогам заседания рабочей группы Кабмина глава Одесского регионального главка Нацполиции Олег Бех, о подозрении сообщено пока только директору и больше никому.

«Мы должны тщательно разобраться, сопоставить с заключениями экспертиз, чтобы точно определить конкретных виновных в этом должностных лиц. Дело в том, что не все, возможно, виновные являются должностными лицами. Сейчас проводится соответствующая проверка, изучается документация», — сказал генерал Бех, подчеркнув, что все подозрения должны быть обоснованны и соответствовать духу и букве закона.

Он уточнил, что в первый день правоохранители заявили о двух версиях возникновения пожара — аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. В настоящее время изучается третья версия — неосторожное обращение с огнем.

Главный полицейский региона обратил внимание на то, что при возгорании не сработала автоматическая система оповещения. О пожаре людей оповестили в «ручном режиме», при помощи устаревшей сигнализации типа «ревун». Также в помещениях учебного заведения отсутствовали огнетушители.

«Зато множество их было обнаружено в одной из комнат, под кроватью», — сказал Бех. Как стало известно, огнетушители обнаружили в комнате коменданта колледжа.

Он также сообщил, что более 600 студентов колледжа обучаются в нем на контрактной основе, за что каждый оплачивает в год по 10—14 тысяч гривен.

«Возникает логичный вопрос: куда девались средства, которые должны были использовать для нужд колледжа, в частности, на ремонт и поддержание пожарной безопасности?» — сказал глава полиции Одесской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об эвакуации жильцов дома, примыкающего к сгоревшему колледжу в Одессе. В центре города частично перекрыто движение транспорта из-за работ по разбору стены здания, в котором спасатели продолжают искать пропавших без вести людей.

Четверых пока не нашли, пятерых еще не удалось опознать, 10 декабря, сообщил журналистам в Одессе первый заместитель министра внутренних дел, руководитель рабочей группы правительственной комиссии по расследованию причин пожара в одесском колледже Сергей Яровой.

«Эта работа не прекращается ни днем, ни ночью. По состоянию на сейчас, трагедия унесла жизни 12 человек. Местонахождение 4 человек пока не известно, 5 лиц пока не удалось идентифицировать», — констатировал Яровой.

Он подчеркнул, что необходимо исключить риски возникновения пожаров в любом здании, в котором находятся люди. Потому МВД инициирует изменения в законы об усилении ответственности за несоблюдение правил безопасности.

Руководитель ГСЧС Украины Николай Чечеткин отметил, что кардинально изменить ситуацию по пожарной безопасности на объектах различной формы собственности возможно лишь при условии изменения системы предупреждения и профилактики пожаров.

«Во-первых, существующие требования законодательства предусматривают планирование и осуществление проверок исключительно субъектов хозяйствования, а не отдельных помещений, зданий, сооружений в которых существует угроза возникновения пожаров. Во-вторых, в законодательстве отсутствует механизм проведения проверок работниками ГСЧС в случае необоснованного не допуска их на объекты. Так, в течение 11 месяцев текущего года из 56 тысяч плановых и внеплановых проверок указанными пробелами в законодательстве воспользовались около 20 тысяч предпринимателей, что составляет более 35 процентов», — заявил он.

Николай Чечеткин отметил, что его служба неоднократно обращалась в суды относительно принудительного обязательства руководителей объектов всех форм собственности допустить к проверке сотрудников ГСЧС. Однако иски отклоняются судами из-за отсутствия в законодательстве прямой нормы.

Чечеткин также отметил, что штрафы за нарушение пожарной безопасности — мизерные: от 34 до 170 гривен.

«ГСЧС повторно внесет на рассмотрение правительства и парламента пакет законодательных инициатив, которые позволят: ввести риск- ориентированный подход и планировать проверки на основе оценки рисков конкретных объектов, с учетом их индивидуальных особенностей. Также — воплотить систему обязательного и добровольного страхования гражданской ответственности за возможные последствия пожаров и аварий с целью возмещения возможных убытков. Еще — внедрить механизмы финансового стимулирования предпринимателей по принципу инвестирования в обеспечение надлежащего уровня собственной безопасности, в частности, с привлечением страховых компаний», — сказал Николай Чечеткин.

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