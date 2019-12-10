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В Польше задержали еще одного украинца: его подозревают в подготовке теракта
Польская полиция подозревает гражданина Украины Максима С., который недавно принял ислам и сменил имя на Мухамат, в намерении совершить террористический акт в торговом центре в Пулавах (Люблинское воеводство). Задержание украинца, прожившего в Польше 2 месяца, произошло еще 4 декабря, сообщает Польское радио.
По словам спикера Национальной прокуратуры Польши Евы Бялик, суд поддержал ходатайство прокуроров и арестовал украинца на 3 месяца.
Отмечается, что украинец был замечен в сотрудничестве с лицами радикальных религиозных взглядов из Таджикистана и Чечни, которые и склонили его к подрыву авто и получению «орудий преступления» — денег и оружия.
Теракт планировалось осуществить одновременно в Пулавах и Варшаве 1 октября с использованием автомобиля-ловушки, взрывчатых веществ и огнестрельного оружия.
Напомним, ранее польские пограничники задержали гражданина Украины, подозреваемого в двойном убийстве на территории Чехии. А перед этим по запросу России в Интерпол при въезде в Польшу был задержан легендарный боец АТО Игорь Мазур.
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