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Умерла солистка культовой группы Roxette

14:25 10 декабря 2019 348
Солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Ушла из жизни знаменитая певица, солистка и лидер культовой шведской группы Roxette Мари Фредрикссон. Ей был 61 год. О смерти звезды сообщила газета Dagens Nyheter.

По предварительным данным, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Других подробностей пока не сообщается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Мари Фредрикссон в 2002 году перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга.

Напомним, в 2011 году группа Roxette побывала с концертом в Киеве. Мировые знаменитости отказались от лимузина и отправились на экскурсию по городу на микроавтобусах.

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