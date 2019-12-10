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Умерла солистка культовой группы Roxette
Ушла из жизни знаменитая певица, солистка и лидер культовой шведской группы Roxette Мари Фредрикссон. Ей был 61 год. О смерти звезды сообщила газета Dagens Nyheter.
По предварительным данным, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Других подробностей пока не сообщается.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Мари Фредрикссон в 2002 году перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга.
Напомним, в 2011 году группа Roxette побывала с концертом в Киеве. Мировые знаменитости отказались от лимузина и отправились на экскурсию по городу на микроавтобусах.
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