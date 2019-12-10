Продуктовые ярмарки в Киеве на этой неделе: названы адреса

На продуктовых ярмарках в Киеве представлена разнообразная продукция: овощи-фрукты, бакалея, кондитерские, хлебо-булочные, рыба, мясо-молочные и другие изделия. Уличная торговля организована в специально отведенных местах. Свои товары покупателям предлагают производители (мелкие агрохозяйства, фермеры, перерабатывающие предприятия), а также предприниматели. Ярмарки работают с раннего утра и дотемна, а многие и дольше (если есть освещение торговых точек).