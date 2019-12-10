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Продуктовые ярмарки в Киеве на этой неделе: названы адреса
На продуктовых ярмарках в Киеве представлена разнообразная продукция: овощи-фрукты, бакалея, кондитерские, хлебо-булочные, рыба, мясо-молочные и другие изделия. Уличная торговля организована в специально отведенных местах. Свои товары покупателям предлагают производители (мелкие агрохозяйства, фермеры, перерабатывающие предприятия), а также предприниматели. Ярмарки работают с раннего утра и дотемна, а многие и дольше (если есть освещение торговых точек).
10 декабря (вторник)
- в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;
- в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улице И. Микитенко, 21−27;
- в Печерском — на улице Московской, 31/33;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
- в Шевченковском — на пересечении улиц О. Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера);
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11 декабря (среда)
- в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45 -47;
- в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
- в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;
12 ноября (четверг)
- в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);;
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
- в Печерском — на улице Московской, 31/33;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
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13 декабря (пятница)
- в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), на улице Шолом-Алейхема (в границах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
- в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
- в Подольском — на улице Полковой, 72;
- в Соломенском — в переулке Ковальском (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
14 декабря (суббота)
- в Голосеевском — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Лисковской (в границах улиц Милославской и Радунской), М. Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского);
- в Днепровском — на улице В. Нестайко, (рядом с почтамтом «Левобережный»);
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Печерском — на улицах Катерины Билокур, Генерала Алмазова, 6;
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
- в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишиа, 1−17.
15 декабря (воскресенье)
- в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
- в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»),
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском — на улице Джона Маккейна (между улицами Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве на Певческом поле 13 декабря стартует фестиваль гигантских фонарей.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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