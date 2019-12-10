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Происшествия

На Львовщине в ДТП попал школьный автобус: среди детей есть пострадавшие (фото)

17:20 10 декабря 2019 96
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 10 декабря, на автодороге Киев — Чоп в селе Коростив Сколевского района Львовской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. Днем ранее под Киевом автомобиль с военными сбил двух детей.

Авария на Львовщине случилась около половины девятого утра, когда дети ехали в школу.

По информации областного главка полиции, автомобиль «Пежо 308», которым управлял 28-летний львовянин, столкнулся со школьным автобусом «ТАТА» под управлением 46-летнего жителя Сколевского района.

Вследствие ДТП телесные повреждения получили трое детей в возрасте 11−17 лет, а также водитель и пассажирка «Пежо».

По факту ДТП открыто уголовное производство.

Как сообщали «ФАКТЫ», утром 9 декабря в Белгород-Днестровском районе Одесской области столкнулись фургон и легковушка. В результате ДТП погибла женщина-водитель легкового автомобиля. Трое ее пассажиров — мальчик и девочка 7 и 8 лет, также 18-летняя девушка получили тяжелые травмы.

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