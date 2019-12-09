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Происшествия

Жуткое ДТП под Киевом: машина с военными сбила двух детей (видео)

18:17 9 декабря 2019 138
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

Трагическое ДТП произошло сегодня в Бориспольском районе, возле села Старое. Ранее в центре Киева авто на летней резине вылетело на встречную полосу, что привело к трагическим последствиям. О происшествии под Борисполем сообщает Нацполиция Киевской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «ДЭУ» совершил наезд на мальчика 9 лет и девочку 14 лет, которые переходили дорогу в установленном для этого месте. Затем машину занесло на обочину, где она столкнулась с бетонной опорой. Удар был настолько сильным, что бетонная конструкция рухнула, а машина перевернулась.

ТСН.ua сообщает, что в автомобиле находилось трое военнослужащих: водитель-мужчина и женщины-пассажиры. Дети и обе женщины госпитализированы.

Ранее сообщалось, что сегодня под Киевом произошло смертельное ДТП — погибла женщина.

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