Происшествия

После пожара в колледже закрывают сразу четыре школы в Одесской области (фото, видео)

После масштабной трагедии в сгоревшем одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где, как выяснилось, не работала пожарная сигнализация, во всех учебных заведениях коммунальной формы собственности в Одессе пройдут учения по пожарной безопасности. Соответствующий приказ издан руководителем департамента образования и науки Одесского горсовета.

«Для каждого учащегося проведут инструктаж, покажут все выходы и расскажут, как пользоваться указателями на стенах. В дневнике ребенка появятся две памятки: что делать в случае пожара и куда двигаться из разных уголков школы в случае пожара. Их отработают с ребенком в школе, а родителей ознакомят с памяткой на собрании, чтобы они повторили с детьми дома. Тренироваться будем всю неделю, после чего проверим. Чтобы не выводить детей раздетыми, тренировки будут организованными (когда детей оденут) и ситуационными — со сборами в конкретном коридоре школы без выхода из нее», — сообщила директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич.

Она подчеркнула, что по распоряжению президента в учебных заведениях пройдут проверки совместно со специалистами ГСЧС.

ЧП, подобное одесскому, может произойти где угодно

Как сообщил начальник регионального главка ГСЧС Виктор Федорчак, последняя проверка в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе проводилась в 2014 году. Тогда были выявлены нарушения, директору выписан штраф и предписание об их устранении. Однако директор вскоре уволился. С тех пор проверки не проводились.

С 16 декабря в Овидиопольском районе Одесской области (одном из тех, что близко расположены от областного центра) из-за отсутствия пожарной сигнализации прекратят работать, по решениям суда, четыре школы: две в Великодолинском и по одной в Марьяновке и Калаглии. В них учится около 2000 детей. Об этом сообщил и. о. главы Овидиопольской районной администрации Игорь Ильченко.

«В районе осталось 14 школ (было 24). По предварительным подсчетам, на приведение одной школы к нормам противопожарной безопасности необходимо 2—3 млн гривен.

То есть для установки систем противопожарной безопасности только в школах района необходимо потратить более 30 миллионов. 11 детсадов — еще 20 миллионов гривен. Учреждения культуры, музыкальные школы, другие аналогичные объекты (всего более 30) — еще 30—40 миллионов. Это с учетом того, что дефицит средств районного бюджета составляет несколько миллионов гривен. О следующем годе вообще молчу.

Невозможно самостоятельно исправить ситуацию, которая не решалась много лет. Но и перекладывать ответственность на учителей/завхозов/дворников и пожарных я не хочу.

Обращаюсь к Алексею Гончаруку, премьер-министру Украины и председателю Одесской ОГА Максиму Куцому с просьбой найти возможность и предоставить средства районному бюджету на приведение всех заведений массового пребывания детей к нормам пожарной безопасности. Официальные письма, а также проектно-сметные документы и экспертизы по вышеуказанным учебным заведениям мы подготовили", -заявил Ильченко.

Он отмечает, что ЧП, подобное одесскому, может произойти где угодно. В Украине подавляющее большинство учебных заведений, учреждений здравоохранения или любых других с массовым пребыванием людей не не соответствует всем противопожарным нормам.

«Поверьте, это касается и здания районной государственной администрации и администрации любого поселкового совета, и даже зданий ГСЧС, — подчеркивает Ильченко. — Возможно, в областных центрах ситуация выглядит лучше, но немного отъехав от центра, будем иметь одинаковую картину.

Мы получили в наследство большое количество объектов, которые построены свыше 40—60 лет назад. Привести эти здания в порядок будет стоить гораздо больше, чем построить новые. Но средств на это бюджетами не выделяется.

Знает ли премьер-министр, что заведение, где произошла трагедия, подчинено Министерству образования и ответственность за него лежит исключительно на министерстве? Конечно, знает. Заложил ли Кабмин на 2020 год средства на мероприятия противопожарной безопасности на объекты, которые подчинены профильным министерствам? Уверен, что нет. Но головы летят у пожарных и госслужащих ОГА.

Не стали ждать очередных проверок образовательных учреждений работниками ГСЧС, поскольку мы это уже проходили и акты о закрытии школ и садиков имеем. Провели совещание. На сегодняшний день официально закрыты 4 учебных заведения в Овидиопольском районе. Официально — значит, есть решение суда о закрытии такого учреждения. Фактически, закрыть надо все! Работают эти заведения сейчас? Естественно, ведь «должен идти учебный процесс».

Классный аргумент, когда речь идет о жизни ребенка. Но в условиях «большой» реформы децентрализации, мы уже имеем отсутствие питания в школах, топлива для автобусов, средств на отопление в этих заведениях…

Закрыть вообще все школы района и оставить детей дома — также плохая идея, согласитесь.

Не обманывая общество, признавая полную ответственность за свои слова, могу сказать, что это национальная проблема, решение которой лежит далеко за пределами возможностей председателя рай- или же обладминистрации. Проблему необходимо решать комплексно, а не казнить чиновника, в полномочия которого управление этим объектом не входит".

Тем временем региональный главк ГСЧС обратился с исками в суд, требуя немедленно отключить от электроснабжения и ограничить доступ в 10 зданий Одесского национального медуниверситета и 17 домов в жилом массиве «Радужный» (иск предъявлен к ЖКС «Радужный») до устранения нарушений правил пожарной безопасности. Еще один иск подан против «Торгового дома «Привоз».

Главк требует обесточить дома № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 7б, 7 В, 8, 9/1, 10а, 10б, 10 В, 11, 11/1, 11/2 в «Радужном» и не пускать в них жителей. Аналогичные меры требует принять в отношении строений Одесского национального медуниверситета по адресам: Валиховский переулок, 2, 3, 3а; улица Мечникова, 2, 32; улица Пастера, 2; Пишоновская, 1; Тенистая, 8; Ольгиевская, 4, 4б.

«Спасатели тушили огонь голыми руками»

Пока же, во вторник, 10 декабря, в сети появилось видео, на котором запечатлено, как в этот день бригада одесских спасателей прибыла на тушение пожара в магазине. В самом центре города, на пересечении улиц Ришельевской и Малой Арнаутской, в нескольких кварталах от выгоревшего здания лицея. Возгорание в магазине пришлось ликвидировать из дырявого пожарного рукава (шланга), вода лилась на улицу.

К счастью, никто не пострадал. Работники магазина утверждают, что причиной пожара стали «какие-то неполадки с электропроводкой».

Напомним, что во время рабочей поездки премьер-министра в Одессу 7 декабря глава ГСЧС Николай Чечеткин заверил, что пожарные ни в чем не нуждаются. Однако волонтеры, которые в первый же день трагедии в колледже принялись помогать спасателям, тушившим пожар более суток, сообщали о нехватке рукавиц, обуви и стелек. Тогда же наблюдали несколько разрывов пожарных шлангов, что говорит об их износе.

Активисты утверждают, что спасатели ездят на устаревших и неэкономичных автомобилях ЗИЛ-130, потребляющих до 50 литров бензина на 100 км пути. Напомним, во время тушения пожара в колледже на Троицкой топливо заканчивалось, спецавтомобили пришлось заправлять по ходу операции.

У волонтеров возникает логичный вопрос: «Сколько выделяется средств ГСЧС и куда они уходят? Куда идут деньги, постоянно выделяемые на нужды спасателей городскими, областными властями и спонсорами?»

Депутат Одесского горсовета Анна Позднякова направила официальный запрос, чтобы выяснить, на что тратятся ежегодные дотации из городского бюджета в помощь Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Депутат напомнила, что несколько лет назад руководство облГСЧС просило у города деньги — но не на покупку нового оборудования, а на новую машину представительского класса для руководителя службы.

По мнению Анны Поздняковой, во время масштабного пожара 4 декабря спасатели были не обеспечены спецсредствами и тушили огонь «буквально голыми руками».

«Я видела недостаток кислородных масок. Шланги, которые подавали воду наверх, периодически рвались от давления или старости. Спецформа на пожарных была несовременной… Не было надувных конструкций или одеял, чтобы ловить людей, прыгающих из окон, не было термоодеял для пострадавших. У спасателей нет даже вышек, которые позволили бы им работать на высоте 6—7-го этажей. Две вышки, которые поднимали пожарных на крышу, были предоставлены городом, потому что у пожарных нет вышек нужной длины», — рассказала Позднякова.

Видимо, поэтому, считает депутат, во время тушения пожара в одесском колледже пострадало такое количество спасателей — 7 человек, это каждый десятый из задействованных.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время пожара погиб 43-летний спасатель Сергей Шатохин, на которого рухнула выпрыгнувшая из окна студентка.

Всего же, по состоянию на 10 декабря, во время пожара в одесском колледже погибли 12 человек, еще четверых пытаются найти. Пятеро пока не опознаны.



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