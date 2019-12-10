Украина

К закрытию сайта «Миротворец», которое вызвало бурную реакцию в соцсетях, не имеет отношение украинская власть. Об этом в Facebook сообщил бывший заместитель министра по временно оккупированным территориям и ВПЛ Георгий Тука.

По его словам, не стоит разгонять «зраду на пустом месте». Проблемы в работе ресурса связаны с проблемами в финансировании. Тука напомнил, что все эти годы деятельность ресурса финансировалась исключительно благотворителями, а не государством. Это позволяло вести независимую работу, направленную на повышение уровня безопасности Украины.

«В последнее время сложилась ситуация, которая осложнила работу ресурса: часть доноров начала настойчиво рекомендовать организаторам ресурса согласовывать свою деятельность с одной из политических сил. Такие предложения не соответствуют принципам деятельности волонтерского проекта „Миротворец“ и не могут быть приемлемыми», — пишет Тука.

Он обратился к тем украинцам, кто осознает важность существования Центра «Миротворец», понимает необходимость независимости этого ресурса от каких-либо политических партий, с просьбой о финансовой поддержке.

Ранее Георгий Тука, который возглавлял Луганскую область, в своем видеоблоге рассказал о том, кто на самом деле руководит так называемыми «ДНР» и «ЛНР», и как кремлевские кураторы меняют своих марионеток в зависимости от ситуации.

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