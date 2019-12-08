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Украина

"Зеленский, с кем вести переговоры?" Стало известно, кто реально управляет "ДНР"-"ЛНР"

12:56 8 декабря 2019 556
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Инф. «ФАКТОВ»

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в своем видеоблоге рассказал о том, кто на самом деле руководит так называемыми «ДНР» и «ЛНР», и как кремлевские кураторы меняют своих марионеток в зависимости от ситуации.

Свой рассказ бывший чиновник адресовал тем, кто говорит о прямых переговорах Киева с Донецком и Луганском.

По словам Туки, политико-экономическое руководство «республиками» осуществляется из Москвы. От правительства РФ куратор боевиков Донбасса — Дмитрий Козак. От администрации президента Путина за так называемыми «республиками» закреплен Владислав Сурков.

Генштаб обороны России в лице Валерия Герасимова через ГРУ и Южный военный округ РФ дает указания так называемым «министерствам обороны» боевиков. А глава ФСБ РФ Александр Бортников курирует «спецслужбы» сепаратистов.

Тука подчеркивает, что местные донецкие и луганские сепаратисты, изображающие из себя «власть» на Донбассе, ничего без Кремля не решают.

Как сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский перед поездкой в Париж публично подчеркнул, что не пойдет на прямые переговоры с «ДНР» и «ЛНР» и вновь подтвердил, что Украина не должна стать «блюдом», которое подают на стол «большим боссам».

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