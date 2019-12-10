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Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: обвиняемый заявил, что... не убивал
Во вторник, 10 декабря, в Раздельнянском районном суде (Одесская область) начался судебный процесс по делу о зверском убийстве в июне 2019 года 11-летней Даши Лукьяненко. В зале, где прошло подготовительное заседание, было многолюдно, одних только жителей райцентра Ивановка собралось несколько десятков человек. Ведь главным и единственным подозреваемым в совершении этого тяжкого преступления является 22-летний местный житель Николай Тарасов, который после задержания признался в убийстве девочки.
Но теперь он заявил, что отказывается от своих слов. Утверждает, что девочку не убивал и не прятал ее тело (тело Даши нашли в выгребной яме в его доме). А вину взял на себя, потому что полицейские его били и требовали от него признательных показаний. Подчеркивает, что правоохранители многократно проводили обыски в его доме и ничего не находили.
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В адрес суда поступило заявление адвоката обвиняемого об отложении заседания в связи с занятостью в другом уголовном производстве. Судебная коллегия под председательством Анатолия Панчука удовлетворило просьбу защитника, слушания перенесены на завтра.
Напомним, Тарасова обвиняют сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: незаконное лишение свободы несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 146), покушение на ее изнасилование (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152), убийство (п. П. 2, 9, ч. 2 ст. 115) и надругательство над ее телом (ч. 1 ст. 297).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Ивановке Одесской области открыли памятник 11-летней Даше Лукьяненко.
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