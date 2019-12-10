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Украина

После парижского саммита Путин в бешенстве, он будет мстить, — Портников

19:54 10 декабря 2019 80
Встреча в Париже
Инф. «ФАКТОВ»

На саммите «нормандской четверки» в Париже президент РФ Владимир Путин испытал унижение — об этом заявил журналист Виталий Портников в материале, который опубликовало «Еспресо».

По мнению Портникова, практически совпали позиции украинской делегации в Париже и тех, кто в преддверии саммита вышел на митинги протеста в Киеве.

«Владимиру Зеленскому необходимо понять — для защиты украинских интересов необходимо национальное единство. Единство власти и оппозиции, единство тех, кто в кабинетах и тех, кто на улицах — тем более, что в наших условиях эти люди нередко меняются местами», — утверждает журналист.

Портников считает, что Путин никогда не простит Зеленскому унижения, которое ему пришлось испытать в ходе встречи в «нормандском формате».

«Путин в бешенстве. Он будет пытаться отомстить и Зеленскому, и Украине. Зеленского — заставить прогнуться, а еще лучше — исчезнуть, уступить место какому-нибудь коллаборационисту. А Украину — дестабилизировать, обстрелять, заморозить, заставить понять, что ее место — вместе с Россией. А еще лучше — просто в России».

По мнению журналиста, у Зеленского есть единственный в этой ситуации выход — опереться на патриотов. Именно национальное единство поможет справиться с опасностью.

Ранее сообщалось, что многие заметили странный вид президента РФ Владимира Путина после встречи с Владимиром Зеленским.

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