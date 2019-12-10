Украина

Судорога или инсульт? Путин отличился странным поведением после разговора с Зеленским

На переговорах в «нормандском формате» в Париже президент России Владимир Путин имел довольно странный вид после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

На необычность его походки обратил внимание блогер и политолог Алексей Голобуцкий.

«Путин вышел из двусторонних переговоров с Зеленским. Таки что-то у него не так с правой клешней …», — написал он.

На фото видно, что действия хозяина Кремля не вполне естественны, а одну из рук он держит в каком-то странном положении, при этом она внешне действительно похожа на клешню краба.

Читатели Алексея с удовольствием приняли предложенную им «игру в сравнения».

«Путин краб», «На видео хорошо видно было … судорога», «Походочка у него стариковская не по годам: прям удивительно, а где же молодцовская удаль, что на водных велосипедах и на дельтапланах с журавлями», «Паркинсор-Артрит-Деменция-Склероз клешни. Путин-краб. Артрит»,

«Так его не зря крабом называют, наверное укусил Зеленского за жабры», — пишут с иронией они.

Также читатели отметили, что лицо российского лидера озаряет довольная улыбка и предположили, что за этим стоят не совсем благоприятные для украинской стороны результаты переговоров: «Но произвольный вышел, что-то стремно становится. За газ точно договорились», «Пишут, что 2 области с особым статусом, полностью», «Довольна рожа меня больше пугает», «НЕ капитуляция, что вы».

В то же время входящий в состав украинской делегации на переговорах в «нормандском формате» в Париже министр внутренних дел Арсен Аваков позитивно оценил ход встречи президентов Украины и России. По его словам, Владимир Зеленский «держит позицию», и разговор идет «правильно, с государственных позиций».

Ранее «ФАКТЫ"писали о том, что президент России Владимир Путин первым прокомментировал свою полуторачасовую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и остался ею доволен. Через некоторое время в сети сообщили, что президентам удалось пообщаться и в формате «тет-а-тет» (в течение 5−10 минут). Все остальное время рядом с ними находились члены делегаций, в частности, представители «Газпрома» и «Нафтогаза».

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