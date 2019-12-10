«Зрада» или «перемога»? В сети обсуждают итоги переговоров Зеленского с Путиным

Украина

В сети активно обсуждают итоги переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина, а также встречу в «нормандской четверки», которая завершилась в Париже.

Так, экс-министр иностранных дел Павел Климкин, оценивая ход событий, отметил тот факт, что в ходе переговоров в Париже обсуждали как войну на Донбассе, так и газ и «все остальное». «Очень не советую связывать эти вопросы — плохо закончится», — написал он в Twitter.

В свою очередь народный депутат Украины Владимир Арьев, поздравив гражданское общество, оказывавшее серьезное давление на украинскую власть, обратил внимание на два тревожных моментах: «Первый. В каком виде окажется „формула Штайнмайера“, указанная в коммюнике встречи. Расшифровки пока нет, а в деталях сами знаете, кого можно найти. Второй. Что именно будет предложено Зеленским в проект закона об особом статусе? Будем следить и в дальнейшем контролировать действия власти».

А журналист Юрий Бутусов, отметив положительные и отрицательные стороны переговоров в Париже, сделал для себя два вывода из встречи в Нормандском формате: «Развеяны горы иллюзий у тех, кто начинал эти переговоры в надежде, что Путин начнет относиться к ним, как к равным. И у тех, кто верил, что на встрече в Париже будет достигнут мир, и Россия захочет прекратит войну по доброй воле. Президент Владимир Зеленский должен задуматься о своем месте в истории. Не как человек, способный договориться с Путиным, а как человек, способный сделать Украину сильной. И только это заставит врага сесть за стол переговоров и искать мира на выгодных для Украины условиях».

По мнению политтехнолога Алексея Голобуцкого, в качестве главного результата встречи будет называться договоренность об обмене пленным, а все остальное — «общие слова».

Вопрос в другом — отпустит ли Путин украинских заложников? Об этом, в частности, пишут журналисты Петр Шуклинов и Янина Соколова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по итогам встречи в Париже лидеры Украины, Франции, Германии и России приняли итоговый документ под названием «Общие согласованные выводы Парижского саммита в нормандской формате 9 декабря 2019».

О всем, что происходило в Париже, читайте в материале «Зеленский встретился с Путиным: все подробности саммита нормандской четверки в Париже (фото, видео)» на сайте «ФАКТОВ».

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