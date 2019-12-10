Развод и карьерный рост: гороскоп на 2020 год для кардинальных знаков зодиака

Стиль жизни

Астрологи делят все знаки зодиака на три группы: кардинальные, фиксированные и мутабельные. Каждой из групп соответствует определенный тип поведения. Так, кардинальные знаки называют движущей силой всех изменений в обществе. К ним относятся Козерог, Рак, Весы и Овен. О том, что ждет в 2020 году представителей кардинальных знаков зодиака, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок. Ранее известный астролог Людмила Булгакова рассказала, какие знаки зодиака несовместимы аж до взаимной ненависти.

— Кардинальными называют знаки, которые являются основоположниками зодиака, они считаются инициаторами всех прогрессивных изменений, которые происходят в обществе, — говорит Валентина. — Поэтому разговор о том, что ждет нас в наступающем году, правильно будет начать именно с них. Тем более что время их ждет хоть и сложное, но интересное.

— Какие же знаки считаются кардинальными?

— Первый знак — Козерог. С него, собственно, начнется новый год, который мы встретим в коридоре затмений. Известно, что затмения ходят парой и происходят с разницей в две недели. Кольцеобразное солнечное затмение случится 26 декабря, а уже 10 января 2020 года мы сможем наблюдать лунное затмение, и новогодняя ночь попадает между двумя этими космическими событиями. Коридор затмений — время опасное и мрачное, и то, что мы встретим новый год в его ауре, наложит свой отпечаток на все последующие двенадцать месяцев.

На жизнь тех, кто рожден под знаком Козерога, повлияет прежде всего малый парад планет, который пройдет в этом знаке. В одну линию выстроятся Юпитер, Солнце, Луна, Венера, Сатурн, Плутон и Южный узел. С одной стороны, Луна и Солнце планеты хорошие, и вроде бы должны повлиять на жизнь Козерогов положительно, но присутствие Южного узла, действие которого приравнивается к действию Сатурна, все испортит. Сатурн, а вслед за ним и Южный узел, убирают из нашей жизни все, что отжило свое: в это время возможна смерть коронованных особ и смена власти.

— А что грозит самим Козерогам?

— Им тоже придется расстаться с тем или теми, кто перестал оказывать какое-то влияние на их жизнь. Кто-то уйдет с работы, на которой достиг карьерного потолка, кто-то расстанется с человеком, который тянет время, не желая создавать семью, предпочитая жить в гражданском браке. Кто-то поменяет квартиру на дом или наоборот, а кто-то сменит машину, потому что прежняя уже не отвечает его статусу. Юпитер, который почти весь наступающий год будет находиться в знаке Козерога, сделает возможным карьерный прорыв для представителей этого знака — они смогут предъявить себя «городу и миру», выйдя на новый профессиональный уровень.

Например, Козерог Макрон может стать президентом не только Франции, но и всего Евросоюза. Правда, боюсь, что находящийся в этом знаке Южный узел даст такую возможность далеко не всем, причем, отнимет ее в последний момент, когда, казалось бы, все уже решено в их пользу.

— Что ждет в новом году представителей знака Рак?

— Раки второй год теряют своих партнеров: от них уходят люди, которые были их друзьями, возлюбленными, коллегами. И в 2020 году это процесс, увы, продолжится — многие из Раков могут развестись со своими вторыми половинками. Причем это коснется даже тех, кто живет вместе на протяжение нескольких десятилетий и чья семья считается образцово-показательной.

Хотя у одиноких представителей знака все может произойти с точностью до наоборот: в их честь наконец-то прозвучит марш Мендельсона, на который они уже успели потерять надежду. Причем их избранники, скорее всего, окажутся или старыми знакомыми, на которых они до сих пор не обращали внимания, или люди гораздо старше их по возрасту.

Новый год также обещает Ракам судебные разбирательства, результат которых трудно предсказать: кто-то выиграет тяжбу, а кто-то, увы, проиграет. В наступающем году Раки все время будут на виду, это время их публичности, поэтому им необходимо думать о своем имидже. Когда на тебя устремлены тысячи, а возможно, и миллионы глаз, нужно выглядеть на все сто.

— Еще один кардинальный знак — Весы.

— Для его представителей год пройдет под знаком ответственности за других людей, особенно детей и старших родственников. Они очень долго думали только о себе и вот, наконец-то, пришло время подумать о других, отдать им накопившиеся долги. Как минимум речь идет о любви и заботе, но в некоторых случаях можно говорить и о вещах более серьезных. Например, о том, чтобы взять на себя организационные и финансовые моменты, касающиеся жизни престарелых родителей или детей своих родственников, оставшихся без опеки.

28 января Черная Луна войдет в знак Овна, а 29 июня там же на полгода останется Марс. И обе эти непростые планеты окажутся в доме брака представителей знака Весов. Можно только представить себе, какие громы и молнии они будут там метать. Несмотря на это, некоторым из них все-таки удастся жениться или выйти замуж. Про такие браки обычно говорят, что чувства в них «горят синим пламенем». С другой стороны, как известно, милые бранятся — только тешатся.

— Даже страшно себе представить, что в таком случае ждет самих Овнов, принимающих у себя таких «гостей»!

— Присутствие в знаке двух таких злых планет, как Марс и Черная Луна, конечно, осложнит в новом году жизнь тех, кто родился под знаком Овна. Необходимо учесть тот и факт, что Марс в Овне — в своем родном доме — чрезвычайно силен и окажет влияние на жизнь многих других знаков зодиака.

Например, у Весов он вмешается в брачные отношения — приведет либо к свадьбе, либо к разводу. Для самих Овнов влияние Марса и Черной Луны будет означать прежде всего всплеск деловой активности и последующие серьезные достижения. И в этом случае речь идет не только о профессиональных успехах, но и о победах в разного рода конкурсах и соревнованиях. Именно о такой ситуации Михаил Жванецкий когда-то сказал: «Почему высоко прыгаем? Да потому что удар хороший получаем». Своими достижениями Овны будут обязаны напряжению, которое они будут испытывать в это время. Летом и осенью Марс с Черной Луной могут спровоцировать проблемы со здоровьем, поэтому желательно принять превентивные меры, которые позволят пережить это время без осложнений.

Венера в знаке Близнецов активизирует их личную жизнь: возможны как новые знакомства, так и налаживание отношений с нынешними партнерами. Юпитер в Козероге указывает на то, что некоторые представители знака смогут войти во властные структуры и удачно там закрепиться.

Ранее ясновидящий Хаял Алекперов составил гороскоп здоровья на декабрь для всех знаков зодиака.

А о том, на какие дни декабря-2019 стоит обратить особое внимание, рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter