Происшествия

Пожар в одесском колледже: жителей ближайших домов попросили на время покинуть квартиры (фото)

Во вторник, 10 декабря, во второй половине дня в Одессе, на месте трагического пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел обвал. Все случилось буквально за минуту. Во всяком случае, со стороны улиц Троицкой и Пушкинской ничего видно не было. Более того, даже грохота падающих конструкций не было слышно.

Как оказалось, во дворе сгоревшего колледжа специально установили 733 деревянных поддона и выгрузили на них более 2 тысяч тюков с сеном — для амортизации.

Бригаде спасателей пришлось обвалить одну из поврежденных стен флигеля во внутреннем дворе. Она представляла опасность для поисковой и следственных групп поскольку в любую минуту могла обвалиться. С помощью специальной техники и тросов аварийную стену удалось частично обвалить искусственно и относительно спокойно.

На практике это выглядело так: в проемах окон закрепили мощные тросы, противоположный конец которых «замкнули» на два грузовика «ЗИЛ». Снаружи перекрыли движение автотранспорта по улице Пушкинской. Жителей домов, находящихся вблизи сгоревшего здания, попросили на время проведения операции покинуть свои жилища.

Поначалу планировали завалить стену полностью, но затем решили рушить частями. Сначала — с четвертого по шестой этаж (сектор D). Потом — далее. Также ради безопасности строителей и спасателей операцию по демонтажу будут проводить только в светлое время суток.

С улицы фасад аварийного здания обнесен металлическим «кордоном», к нему никого не подпускают.

Полиция проводит расследование масштабного пожара с трагическими последствиями, который произошел утром 4 декабря в колледже. На данном этапе расследование показало грубые нарушения норм пожарной безопасности. По информации полиции, во время пожара эвакуация людей из здания была невозможна.

Напомним, директора колледжа Любовь Кочергу подозревают в служебной халатности (ст. 367 УК Украины). Ведь учебное заведение не было должным образом оборудовано на случай пожара.

Отметим, это существенно более мягкая статья, чем нарушение правил противопожарной безопасности (ст. 270 УКУ), по которой обвиняют, например, директора лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна или совладельца отеля «Токио стар» Вадима Черного.

Прокуратура намерена требовать поместить Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест на время следствия.

Напомним, после пожара в колледже принято решение закрыть четыре школы в Одесской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе во время пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как уже сообщалось, полиция предварительно рассматривает две версии возгорания: аварийную работу электрооборудования и умышленный поджог.

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