- 00:05 Самый молодой голкипер в истории ЛЧ получил четыре мяча в Неаполе: видеообзоры матчей
- 00:04 «Барселона» без Месси бесцеремонно выбила «Интер» из Лиги чемпионов: подробности матча, видео голов
- 10.12 23:58 Дело о сбитом Boeing рейса MH17: топ-пропагандист Путина признал фейком версию об "украинском истребителе"
- 10.12 23:20 "Ну вот и конец эпохи бедности": Розенко возмутила зарплата Милованова в 270 тысяч гривен
- 10.12 22:58 Украинагейт: воспоминания Ермака обескуражили противников Трампа
- 10.12 22:44 Пожар в одесском колледже: жителей ближайших домов попросили на время покинуть квартиры
- 10.12 22:31 Заставили вырезать снежинки: в России полицейские жестоко пошутили над коллегами
- 10.12 22:26 Торгово-промышленная палата Украины нуждается в срочном реформировании, — эксперт
- 10.12 21:49 ЧП с самолетом в России: в аэропорту Уфы экстренно сел Як-42
- 10.12 21:46 Приставил пистолет к голове полицейского: в Киеве обезоружили странного самоубийцу
- 10.12 21:18 Не Зеленский: в Google назвали самый популярный запрос в Украине в 2019 году
- 10.12 20:59 Подсуетились: законопроект о продлении особого статуса Донбасса уже в Раде
"Ну вот и конец эпохи бедности": Розенко возмутила зарплата Милованова в 270 тысяч гривен
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, ранее сознававшийся в том, что во время написания докторской диссертации употреблял канабис, попал в новый скандал.
Так, бывший вице-премьер Украины Павел Розенко с возмущением прокомментировал возможность получения им заработной платы за ноябрь в размере 271 тысяч грн.
Об этом Розенко написал на своей странице в Facebook.
«Ну вот и наступил он: конец… Эпохи бедности… Для отдельно взятого «слуги народа», — пишет бывший топ-чиновник.
При этом Розенко приводит фотокопии документов, которые появились на кануне в Сети.
В них исполняющий обязанности госсекретаря Минэкономики Александр Черных просит Кабмин утвердить начисление министру Тимофею Милованову в ноябре премию за три прошедших месяца совокупно в размере 1630% или 236 тыс. грн. Таким образом, заработная плата министра в ноябре может составить 271 тыс. грн.
В таблице также указано, что за сентябрь министр получил премию в 345%, а за октябрь — 587,5%.
При этом размер вознаграждения должен быть утвержден правительством.
Возмущение Розенко вызвано, вероятно, тем фактом, что ранее Милованов в интервью одному из телеканалов пожаловался на то, что его зарплаты (18 тыс. грн) хватает только на поездки в такси.
Напомним, что это не первый пример начисления чиновниками «людям из своего круга» высоких премий. Ранее за выигранные в Стокгольме суды против «Газпрома» руководители «Нафтогаза» получили многомиллионные премии, что привело к большому скандалу. В результате Кабмин запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний, если они не включены в финансовый план.
Ранее «ФАКТЫ"писали о том, что Тимофей Милованов, комментируя получение Украиной очередного транша от МВФ, заявил, что деньги — не главное, они играют всего лишь роль «финансовой подушки» при проведении реформ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...