Украина

"Ну вот и конец эпохи бедности": Розенко возмутила зарплата Милованова в 270 тысяч гривен

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, ранее сознававшийся в том, что во время написания докторской диссертации употреблял канабис, попал в новый скандал.

Так, бывший вице-премьер Украины Павел Розенко с возмущением прокомментировал возможность получения им заработной платы за ноябрь в размере 271 тысяч грн.

Об этом Розенко написал на своей странице в Facebook.

«Ну вот и наступил он: конец… Эпохи бедности… Для отдельно взятого «слуги народа», — пишет бывший топ-чиновник.

При этом Розенко приводит фотокопии документов, которые появились на кануне в Сети.

В них исполняющий обязанности госсекретаря Минэкономики Александр Черных просит Кабмин утвердить начисление министру Тимофею Милованову в ноябре премию за три прошедших месяца совокупно в размере 1630% или 236 тыс. грн. Таким образом, заработная плата министра в ноябре может составить 271 тыс. грн.

В таблице также указано, что за сентябрь министр получил премию в 345%, а за октябрь — 587,5%.

При этом размер вознаграждения должен быть утвержден правительством.

Возмущение Розенко вызвано, вероятно, тем фактом, что ранее Милованов в интервью одному из телеканалов пожаловался на то, что его зарплаты (18 тыс. грн) хватает только на поездки в такси.

Напомним, что это не первый пример начисления чиновниками «людям из своего круга» высоких премий. Ранее за выигранные в Стокгольме суды против «Газпрома» руководители «Нафтогаза» получили многомиллионные премии, что привело к большому скандалу. В результате Кабмин запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний, если они не включены в финансовый план.

Ранее «ФАКТЫ"писали о том, что Тимофей Милованов, комментируя получение Украиной очередного транша от МВФ, заявил, что деньги — не главное, они играют всего лишь роль «финансовой подушки» при проведении реформ.

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