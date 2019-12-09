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Деньги не главное: Милованов объяснил, почему Украине нельзя "послать" МВФ
Пояснявший недавно «оговорки» своих коллег министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов снова решил выступить в роли комментатора, объясняя украинцам, зачем им нужен МВФ и почему предложения «послать» его — безрассудны и безответственны.
В частности, в своем Facebook министр написал, что для Украины сейчас — после подтверждения программы МВФ на рабочем уровне — важно привлекать новых инвесторов, чтобы росла экономика, увеличилось количество рабочих мест для наших людей, показатель уровня заработной платы достиг уровня европейского.
«Средства МВФ — были финансовой подушкой в нашей экономике… А предложения „послать“ МВФ являются безответственными, или делаются теми, кто не разобрался в сути роли МВФ для Украины», — считает Милованов.
При этом чиновник отметил, что речь идет о доверии к экономической системе Украины.
«МВФ — некий маркер доверия. Есть поддержка МВФ — доверие внутренних и международных инвесторов к состоянию украинской экономики и программы развития экономики, а также к действиям руководства государства. Уже как следствие — инвестиции и международная торговля», — написал министр.
Милованов уверен, что крупные инвесторы, владельцы крупных украинских и международных бизнесов, а также внутренние эксперты ориентируются на позицию МВФ, когда оценивают состояние экономики.
В свою очередь, Фонд предоставляет заем только тогда, когда уверен, что экономическая политика государства ответственная, а действия правительства, НБУ и власти в целом взвешенными и обоснованными.
«Если программы нет, то для инвесторов это означает, что могут быть риски. Тогда инвесторы — внутренние и международные — будут сотрудничать с Украиной на других условиях: высокий процент, меньше суммы инвестиций. А чем больше процент по займу платит государство, то, соответственно больший процент — экономика и, в конце концов, налогоплательщики — мы с вами. Так же меньшая сумма инвестиций означает меньше экономический рост, меньшие зарплаты, меньше поступления в бюджет «, — отметил Милованов.
Также чиновник напомнил, что МВФ предоставляет кредиты Украине под низкий процент — 2−3% в долларах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне встречи в Париже лидеров стран «нормандской четверки», Украина и Международный валютный фонд (МВФ) согласовали новую программу сотрудничества.
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