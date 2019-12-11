Самый молодой голкипер в истории ЛЧ получил четыре мяча в Неаполе: видеообзоры матчей

Спорт

Во вторник, 11 декабря, в четырех группах Лиги чемпионов прошли заключительные матчи, по итогам которых определились 14 из 16 участников 1/8 финала — «Ливерпуль», «Наполи», «Барселона», «Боруссия» Дортмунд, «Лейпциг», «Лион», «Валенсия», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Тоттенхэм», «Ювентус» и «Манчестер Сити».

Группа А

«Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия) — 0:2 (Кейта, 57, Салах, 58).

В случае поражения «Ливерпуль», являющийся действующим победителем Лиги чемпионов, мог оказаться за бортом плей-офф. И в первом тайме «Зальцбург» был близок к тому, чтобы огорчить подопечных Юргена Клоппа. После перерыва гости решили исход поединка в свою пользу, забив два мяча в течение минуты — и с первого места вышли в 1/8 финала.

«Наполи» (Италия) — «Генк» (Бельгия) — 4:0 (Милик, 3, 26, 38, с пенальти, Мертенс, 75, с пенальти).

На матч в Неаполе наставник «Генка», заранее потерявшего все шансы подняться с последнего места, поставил в ворота юного голкипера Мартена Вандервордта, который в возрасте 17 лет и 287 дней стал самым молодым вратарем, выступавшим в основной сетке Лиги чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал голкиперу «Бенфики» Миле Свилару, который провел матч 18 октября 2017 года в возрасте 18 лет и 52 дней.

Отметим, что данный рекорд касается лишь группового этапа самого престижного клубного турнира Европы. Напомним, что в сезоне-2010/2011 киевское «Динамо» играло с амстердамским «Аяксом» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, и тогда ворота киевлян защищал Максим Коваль, которому на момент первого домашнего матча было 17 лет и 241 день.

Впрочем, именитые неаполитанцы юного стража ворот не пожалели — уже в первом тайме поляк Милик оформил хет-трик, а после перерыва разгром довершил Мертенс. Стоит отметить, что два из четырех мячей команда Карло Анчелотти, не выигрывавшая во всех турнирах на протяжении девяти последних матчей (7 ничьих и 2 поражения), забила с пенальти.

Итоговое положение команд: 1. «Ливерпуль» — 13 очков; 2. «Наполи» — 12; 3. «Зальцбург» — 7; 4. «Генк» — 1.

Группа В

«Интер» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 1:2 (Лукаку, 44 — Перес, 23, Фати, 87).

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Славия» (Чехия) — 2:1 (Санчо, 10, Брандт, 61 — Соучек, 43). На 77-й минуте удален Вайгль («Боруссия» Д).

Дортмундская «Боруссия» благодаря осечке «Интера», который дома проиграл немотивированной «Барселоне», пробилась в плей-офф турнира. Правда, без трудностей у «шмелей» не обошлось — ведя в два мяча, хозяева позволили сопернику сократить счет до минимума, а с 77-й минуты доигрывали матч в меньшинстве после удаления Вайгля.

Итоговое положение команд: 1. «Барселона» — 14; 2. «Боруссия» Д — 10; 3. «Интер» — 7; 4. «Славия» — 2.

Группа С

«Бенфика» (Португалия) — «Зенит» (Россия) — 3:0 (Черви, 47, Пицци, 58, с пенальти, Азмун, 80, в свои ворота). На 56-й минуте удален Дуглас Сантос («Зенит»).

«Лион» (Франция) — «Лейпциг» (Германия) — 2:2 (Ауар, 50, Депай, 82 — Форсберг, 9, с пенальти, Вернер, 33, с пенальти).

Запутанная ситуация в группе держала в напряжении болельщиков до последних минут. «Лейпциг» после первого тайма выигрывал у «Лиона» в два мяча после реализованных пенальти, но французы смогли во второй половине встречи отыграться и запрыгнули на ступеньку поезда, идущего в 1/8 финала. А вот «Бенфика», разгромившая у себя дома «Зенит», оставила питерцев без еврокубков.

Итоговое положение команд: 1. «Лейпциг» — 11; 2. «Лион» — 8; 3. «Бенфика» — 7; 4. «Зенит» — 7.

Группа D

«Аякс» (Нидерланды) — «Валенсия» (Испания) — 0:1 (Родриго, 24). На 90+4-й минуте удален Габриэл («Валенсия»).

Прошлогоднему полуфиналисту Лиги чемпионов амстердамскому «Аяксу» для выхода в 1/8 финала достаточно было не проиграть дома испанской «Валенсии». Но подопечные Эрика Тен Хага с задачей не справились — и продолжат выступление в Лиге Европы.

«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция) — 2:1 (Абрахам, 19, Аспиликуэта, 35 — Реми, 78).

Итоговое положение команд: 1. «Валенсия» — 11; 2. «Челси» — 11; 3. «Аякс» — 10; 4. «Лилль» — 1.

В среду, 11 декабря, последний тур группового этапа Лиги чемпионов продолжится следующими матчами: «ПСЖ» — «Галатасарай», «Брюгге» — «Реал» (группа А), «Бавария» — «Тоттенхэм», «Олимпиакос» — «Црвена Звезда» (группа В), «Шахтер» — «Аталанта», «Динамо» З. — «Манчестер Сити» (группа С), «Байер» — «Ювентус», «Атлетико» — «Локомотив» (группа D).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов «Шахтер» — «Аталанта».

Фото Getty Images

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