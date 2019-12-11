Путин ищет приемника? В РФ впервые покажут сериал "Слуга народа"

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Российский телеканал ТНТ решил, похоже, больше не полагаться на рейтинги «Дома-2» и начинает с вторника показ сериала «Слуга народа», в котором роль президента сыграл Владимир Зеленский.

Такой вывод можно сделать из программы передач, которая опубликована на сайте канал.

В частности, на 11 декабря запланирован показ сразу трех серий «Слуги народа», его покажут в прайм-тайм — с 19 до 20:30. Перед «Слугой народа» в программе стоит сериал «Интерны», главную роль в котором сыграл пособник террористов «ДНР» Охлобыстин.

Напомним, «Слуга народа» — комедийный политический телесериал, рассказывающий историю избрания президентом Украины учителя истории Василия Голобородько.

Сериал состоит из 3 сезонов (всего 51 серия продолжительностью 23−25 ​​мин). Премьера сериала в Украине состоялась на телеканале «1+1» в ноябре 2015 года, второго сезона — 23 октября 2017 года, а премьера третьего сезона состоялась накануне президентских выборов — 27 марта 2019 г.

В мае российский «Яндекс» приобрел эксклюзивное право на показ сериала «Слуга народа» на территории РФ. Студия «Квартал 95» тогда заверила, что не продавала право на показ сериала россиянам. Его международной дистрибуцией занимается шведская компания Eccho Rights.

К концу лета сериал «Слуга народа» вошел в тройку самых популярных в российских онлайн-кинотеатрах.

С 11 ноября основной государственный белорусский телеканал «Беларусь 1» показывал украинский сериал «Слуга народа» в вечерний прайм-тайм.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политолог Виктор Бобыренко, который еще в 2015 году сказал, кто будет нынешним президентом Украины, уверен, что сериал «Слуга народа» был целенаправленно создан для наращивания рейтинга Владимира Зеленского с прицелом на будущие президентские выборы. По словам политолога, «Квартал 95» помножил на ноль украинский политикум. А затем наступила очередь сериала «Слуга народа».

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