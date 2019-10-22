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Били по больному: в Украине рассказали, как Зеленский использовал сериал «Слуга народа»
Сериал «Слуга народа» был целенаправленно создан для наращивания рейтинга Владимира Зеленского с прицелом на будущие президентские выборы. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил политолог Виктор Бобыренко, который еще в 2015 году сказал, кто будет нынешним президентом Украины.
По словам политолога, «Квартал 95» помножил на ноль украинский политикум. А затем наступила очередь сериала «Слуга народа».
«В какой-то момент ребята поняли, что можно не просто обнулять рейтинги, а можно наращивать свой — той же самой лопатой. То есть лопата стала, грубо говоря, не той, которой копают, а которой и накладывают. Вот и все», — говорит Виктор Бобыренко
Под «ребятами», он подразумевает тех, кто были авторами сценария этого проекта. И фильм, по его словам, — это всего лишь камень в сценарии захвата власти в Украине.
Виктор Бобыренко утверждает, что в рамках подготовки проводились фокус-группы на предмет того, каким видится успешный руководитель?
«Если спросить у профессионалов, то они скажут: нужно, чтобы у него было стратегическое мышление, умение подбирать и расставлять кадры, профессионализм, коммуникабельность, стрессоустойчивость. А обычные люди, в основном, называют одно качество и считают его главным — это порядочность. Вот порядочность нам захотели продать — и продали», — подвел итог политолог.
Ранее сообщалось, что в Украине намечается конфликт между Зеленским и Коломойским.
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