"Муж не ревнует": фанатка Мауриньо сделала тату тренера даже в интимных местах (фото)

Мир

Португалец Жозе Моуриньо, возглавивший в ноябре одного из грандов английской премьер-лиги «Тоттенхэм», давно является героем 62-летней британской болельщицы Вив Бодикот.

В честь футбольного коуча она сделала целых 38 татуировок, пишет The Sun.

«Я уверена, что за последние годы потратила несколько тысяч фунтов на татуировки с Моуринью. Но это того стоит, потому что я люблю его и уже думаю о том, какую тату смогу сделать следующей», — сказала фанатка.

По словам Вив, «Жозе хорош собой и умен», кроме того, женщине нравится, что он многого достиг в качестве тренера.

По словам 62-летней болельщицы, первую татуировку в честь Моуринью она сделала в 2017 году после его назначения на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Теперь же они красуются на самых разных, даже интимных участках тела.

Женщина также отметила, что муж не ревнует ее из-за Моуриньо: «Ему это нравится. Он тоже любит Моуриньо. Так что нет даже никакого намека на ревность».

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной фанатке татуировок — это голливудская звезда Анджелина Джоли. У нее, так же, как и у бывшего супруга Брэда Питта есть парные татуировки — на животе и на руке. Так, на животе Брэд вытатуировал дату рождения Анджелины на кхмерском языке. Точно такую же, с датой рождения Питта, сделала себе Джоли. Супруги набили эти наколки незадолго до разрыва, полагая, что памятные тату еще больше скрепят их союз. Но вышло, к сожалению, с точностью до наоборот.

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