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Шоу-бизнес

Заработал поцелуй Анджелины Джоли: парень смог встреться со звездой благодаря своей смекалке (фото)

6:55 10 декабря 2019 93
Анджелина Джоли
Инф. «ФАКТОВ»

Решившая «переключиться на женщин» голливудская звезда Анджелина Джоли сейчас находится в Лондоне, где в прошлую субботу посетила мюзикл «Дорогой Эван Хэнсен».

После спектакля звезда актриса решила заглянуть за кулисы и лично встретиться с участвовавшими в понравившейся ей постановке актерами, сообщает Hello!

С особым нетерпением ее прихода ждал один из них — Алекс Томас-Смит, большой поклонник экс-жены Брэда Питта. Об этом юноша написал в своем Instagarm.

Некоторое время назад он даже сделал татуировку с ее изображением, которую показал Джоли.

Конечно же, при встрече парень продемонстрировал тату, и актриса пришла в восторг от сюрприза. Она поцеловала Алекса и даже оставила под рисунком автограф.

«Сегодня в моей жизни появилась прекрасная Анджелина Джоли. Она пришла на „Дорогого Эвана Хэнсена“. Я показал ей свою татуировку, сделанную прекрасной Кортни Ллойд, и она ей понравилась. Она подписала ее, поцеловала меня в щеку и сказала, что вернется, чтобы посмотреть на мое исполнение роли Эвана. Я никогда не забуду этого», — не мог нарадоваться своему счастью Смит.

Теперь в планах у актера — увековечить автограф прелестной Анджелины. Он пойдет к мастеру тату и попросит его набить под изображением Джоли татуировку по контуру ее же автографа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анджелина Джоли — и сама фанат татуировок. У нее, так же, как и у бывшего супруга Брэда Питта есть парные татуировки — на животе и на руке. Так, на животе Брэд вытатуировал дату рождения Анджелины на кхмерском языке. Точно такую же, с датой рождения Питта, сделала себе Джоли. Супруги набили эти наколки незадолго до разрыва, полагая, что памятные тату еще больше скрепят их союз. Но вышло, к сожалению, с точностью до наоборот.

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