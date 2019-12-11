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Происшествия

Не мог твердо стоять на ногах: во Львове СБУшник попался пьяным за рулем

9:32 11 декабря 2019 10
Автомобиль БМВ
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львове патрульные полицейские задержали пьяного водителя — сотрудника СБУ, который отказался проходить проверку и показать патрульным документы на автомобиль. Ранее в Черниговской области на пьяном вождении попался сотрудник столичного управления СБУ.

Эту информацию подтверждают и в львовском главке спецслужбы.

Тем временем издание ZAXID.NET сообщает, что в УСБУ в Львовской области отказались отвечать на вопрос о должности и звании задержанного. В полиции были более словоохотливы. Оказалось, что о возможном пьяном за рулем правоохранителям сообщил неравнодушный житель города. Патрульные остановили машину на ул. Каховской.

«Водитель находился с признаками сильного алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта, нечеткая произношение, неустойчивая походка. 36-летний водитель отказался давать какие-либо документы на авто и демонстрировал полицейским удостоверение работника одной из служб. От проверки на состояние опьянения он отказался», — сообщила спикер патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве пьяный сотрудник Государственной фискальной службы, управляющий машиной Hyundai, пытался сбежать от патрульных, устроив вечернюю гонку по городу. После того, как его удалось остановить, чиновник угрожал правоохранителям, заявляя, что работает в СБУ и ГБР.

Фото с сайта https://zaxid.net.

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