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Не мог твердо стоять на ногах: во Львове СБУшник попался пьяным за рулем
Во Львове патрульные полицейские задержали пьяного водителя — сотрудника СБУ, который отказался проходить проверку и показать патрульным документы на автомобиль. Ранее в Черниговской области на пьяном вождении попался сотрудник столичного управления СБУ.
Эту информацию подтверждают и в львовском главке спецслужбы.
Тем временем издание ZAXID.NET сообщает, что в УСБУ в Львовской области отказались отвечать на вопрос о должности и звании задержанного. В полиции были более словоохотливы. Оказалось, что о возможном пьяном за рулем правоохранителям сообщил неравнодушный житель города. Патрульные остановили машину на ул. Каховской.
«Водитель находился с признаками сильного алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта, нечеткая произношение, неустойчивая походка. 36-летний водитель отказался давать какие-либо документы на авто и демонстрировал полицейским удостоверение работника одной из служб. От проверки на состояние опьянения он отказался», — сообщила спикер патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве пьяный сотрудник Государственной фискальной службы, управляющий машиной Hyundai, пытался сбежать от патрульных, устроив вечернюю гонку по городу. После того, как его удалось остановить, чиновник угрожал правоохранителям, заявляя, что работает в СБУ и ГБР.
Фото с сайта https://zaxid.net.
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