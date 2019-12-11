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Грабитель забрался в дом модели, которая вышла к нему голой: преступник сбежал с пустыми руками (фото, видео)

В американском городе Чамбли (штат Джорджия) в квартиру модели Дани Бэнкс, число подписчиков которой в Instagram достигает 2,5 миллионов человек, забрался взломавший дверь грабитель. Как сообщает издание TMZ, 29-летнюю Дани разбудил лай ее собак, и она еще полусонная вышла из спальни в гостиную и увидела постороннего мужчину. На видео, сделанном камерой наблюдения, видно, как вооруженный пистолетом злоумышленник в шоке отшатывается назад — модель предстала перед ним полностью голой. По словам Бэнкс, преступник потребовал, чтобы она открыла сейф. Она сделала это, но сейф был пустым. Тогда грабитель толкнул ее на кровать и спешно сбежал с пустыми руками.

Как сообщает издание, прибывшие по вызову полицейские застали плачущую Дани в истерике. Она рассказала им, что стала жертвой попытки вооруженного ограбления. И хотя материально не пострадала, но испытала большое эмоциональное потрясение. Горе-грабитель, возможно, испытывал те же чувства.

Model Danii Banks confronts robber while naked, while the thief was armed and forced her to open an empty safe before shoving her onto her bed and leaving pic.twitter.com/M1YA8yjTZz — SOHH (@sohh) December 10, 2019

Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезду Playboy Лорин Элейн связали собачьим поводком и ограбили в ее собственном доме.

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