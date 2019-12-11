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Грабитель забрался в дом модели, которая вышла к нему голой: преступник сбежал с пустыми руками (фото, видео)

11:16 11 декабря 2019 139
Дани Бэнкс
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В американском городе Чамбли (штат Джорджия) в квартиру модели Дани Бэнкс, число подписчиков которой в Instagram достигает 2,5 миллионов человек, забрался взломавший дверь грабитель. Как сообщает издание TMZ, 29-летнюю Дани разбудил лай ее собак, и она еще полусонная вышла из спальни в гостиную и увидела постороннего мужчину. На видео, сделанном камерой наблюдения, видно, как вооруженный пистолетом злоумышленник в шоке отшатывается назад — модель предстала перед ним полностью голой. По словам Бэнкс, преступник потребовал, чтобы она открыла сейф. Она сделала это, но сейф был пустым. Тогда грабитель толкнул ее на кровать и спешно сбежал с пустыми руками.

Как сообщает издание, прибывшие по вызову полицейские застали плачущую Дани в истерике. Она рассказала им, что стала жертвой попытки вооруженного ограбления. И хотя материально не пострадала, но испытала большое эмоциональное потрясение. Горе-грабитель, возможно, испытывал те же чувства.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезду Playboy Лорин Элейн связали собачьим поводком и ограбили в ее собственном доме.

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