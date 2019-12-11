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В России заявили о задержании сторонника "Правого сектора": первые детали
В России спецслужба задержала мужчину, которого назвали «сторонником «Правого сектора» и заподозрили в подготовке терактов в Мурманске. Ранее российские спецслужбы заявили о задержании «диверсанта-правосека» Игоря Пирожка.
РосСМИ сообщают, что задержанный в Мурманске «сторонник украинской экстремистской организации «Правый сектор» планировал взрывы у здания органов местного самоуправления.
Также сообщается, что ФСБ задержала гражданина России «при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности». Заведено уголовное дело о подготовке теракта.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия отпустила украинского узника Кремля Романа Терновского, которого незаконно осудили якобы за «экстремизм» и участие в акциях «Правого сектора».
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..