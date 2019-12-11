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Стиль жизни

Опасный день: гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака

5:34 15 декабря 2019 999
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Воскресенье, 15 декабря, — день, когда лучше остаться дома и делать все очень осторожно.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Совет звезд: не стоит пытаться обмануть кого-либо, а то сами останетесь в дураках.

Телец

Некоторых Тельцов подведет здоровье. Не исключено, что в связи с этим изменятся и планы.

Близнецы

В течение дня Близнецы будут вынуждены лавировать и приспосабливаться к обстоятельствам

Рак

Осторожнее с бытовой техникой, не пытайтесь ничего ремонтировать самостоятельно.

Лев

Возможны конфликты с родственниками. Во второй половине дня может болеть голова.

Дева

Другу понадобится ваша помощь, придется изрядно потратиться.

Весы

Не стоит игнорировать недомогание или заниматься самолечением.

Скорпион

Не самый лучший день для бракосочетания. От вечеринок лучше отказаться.

Стрелец

Сегодня отложите поездки и визит к врачу. Домашние события заставят вас поменять планы.

Козерог

Аккуратнее ведите служебную переписку, велика вероятность ошибок по невнимательности.

Водолей

Родственники сообщат о проблеме, которую вам будет трудно решить.

Рыбы

Исключите сегодня любые дела, связанные с документацией и точными вычислениями.

Хорошего вам дня!

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