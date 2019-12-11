В Киеве зафиксировали значительное превышение нормы паров ртути

Происшествия

В Киеве на территории бывшего завода «Радикал», после закрытия которого остались значительные объемы ртути, обнаружили превышение допустимой нормы этого металла от 4-х до 16-ти раз на разных участках. Об этом сообщили в министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

По данным министерства, летом показатель наличия паров ртути превышает допустимые нормы в 40 раз.

Напомним, завод «Радикал» расположен в Днепровском районе Киева. В советские времена здесь был засекреченный военный объект, на котором изготавливали телескопы для подводных судов. Теперь эта территория напоминает могильник опасных веществ. Речь идет о 200 тысячах тонн загрязненных строительных конструкций и грунтов.

В 2012- 2013 годах с завода «Радикал» уже вывозили зараженную землю. Тогда с территории забрали около 93 тонн хлорсодержащих токсичных отходов.

Сейчас загрязненная территория не огорожена и не находится под охраной. Рядом построили два жилых дома, еще одно здание перестраивают под жилье. Здесь расположены офисные помещения, Дарынок, культурный центр «Платформа арт-завод» — место отдыха киевлян, где проводятся фестивали уличной еды.

В министерстве отметили, что КГГА начинает работу над проектом о демеркуризации завода «Радикал». Средства выделены из бюджета города. В дальнейшем планируется провести открытые торги с привлечением к участию международных организаций, специализирующихся на таких проектах.

Ранее «ФАКТЫ» писали о дельцах, которые хотели обогатиться, продавая «красную ртуть». А в Одесской области на украинско-молдавской границе правоохранители задержали двоих мужчин при попытке незаконного перемещения 12 килограммов ртути.

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