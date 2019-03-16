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Торговцы "красной смертью": в Киев злоумышленники пытались продать 2 литра ртути
В пятницу, 15 марта, правоохранители задержали в Киеве группу из 4 человек при попытке сбыть опасное химическое вещество. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.
В ходе следствия задокументирован факт передачи за денежное вознаграждение химического вещества (медицинская «красная ртуть») массой 2 литра по цене 246 тыс. евро. Четверо граждан Украины были задержаны во время передачи этого вещества покупателю в помещении одного из столичных банков.
«Указанные 4 граждан Украины были задержаны во время передачи этого вещества покупателю в помещении одного из столичных банков», — говорится в сообщении.
Изъятое вещество направлено на экспертизу, проводятся следственные действия.
Уголовное производство расследуется по статье о незаконном обращении с радиоактивными материалами Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в сентябре в Черкасской области специалисты провели операцию по изъятию 9 кг ртути, что стало крупнейшей операцией по демеркуризации в 2018 году. На территории КП «Черкассыгазстрой» был обнаружен разлив 1,5 килограмма и 5 резиновых колб с отравляющим веществом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области на украинско-молдавской границе правоохранители задержали двоих мужчин при попытке незаконного перемещения 12 килограммов ртути. При этом их подельник на авто пытался наехать на пограничников.
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