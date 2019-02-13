На украинской границе перехватили грелку с опасным веществом (фото)

Происшествия

В Одесской области на украинско-молдавской границе правоохранители задержали двоих мужчин при попытке незаконного перемещения 12 килограммов ртути. При этом их подельник на авто пытался наехать на пограничников.

«Ртуть злоумышленники намеревались переместить через границу в грелке, прикрепленной к телу одного из мужчин, — сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины. — Проведенный экспресс-анализ показал, что химическое вещество в грелке — настоящая ртуть».

Отмечается, что подозреваемые, оперативная информация о которых поступила накануне от правоохранителей Херсонской области, пешком пересекали госграницу. Они пытались покинуть Украину через пункт пропуска «Кучурган», расположенный в Одесской области.

Рядом с пунктом пропуска межведомственная группа правоохранителей обнаружила автомобиль Volkswagen украинской регистрации, которым злоумышленников доставили с ртутью к границе. Водитель-соучастник ожидал возвращения своих сообщников, а при приближении пограничников резко тронулся с места и направил на них автомобиль.

«Пограничники сделали два предупредительных выстрела вверх, после чего автомобиль был остановлен, а водитель задержан», — добавили в управлении.

«Чудо-грелку» изъяли представители СБУ. По данным спецслужбы, незаконно переправить 12 кг ртути через границу пытался житель Херсонской области. Он планировал продать ее за 12 тысяч долларов. Начато уголовное производство по статье «Попытка контрабанды» Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что нелегально проникнуть в нашу страну с территории Молдовы пытались двое граждан Великобритании, третий — молдаванин — был проводником.

А в Закарпатье местный житель требовал от пограничников не препятствовать ему перемещать контрабандные товары через государственную границу, угрожая военным… расстрелом.

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