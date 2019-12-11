Происшествия

Появились шокирующие данные о мужчине, выбросившем памятник героям АТО на свалку под Киевом

Мужчина, который в Ворзеле снес и выбросил памятник Небесной Сотне и героям АТО, оказался сам бывшим участником боевых действий на Донбассе.

Как сообщили в Нацполиции, памятник находился на его земельном участке. Бывший АТОшник получил земельный надел по решению сельсовета и хотел начать строительство.

Чтобы начать строительные работы на своем участке, он был вынужден демонтировать памятник.

Полиция открыла по факту самоуправства уголовное производство. Остатки памятника в качестве вещественного доказательства находятся в отделе полиции.

Сейчас устанавливается ценность и значение разрушенного мемориала. После получения ответов работники полиции определятся с дальнейшими процессуальными действиями.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Вышгороде вандалы осквернили могилу Героя Украины.

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