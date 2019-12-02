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Происшествия

Под Киевом вандалы осквернили могилу Героя Украины

16:30 2 декабря 2019 119
Вандалы в Вышгороде
Инф. «ФАКТОВ»

В Вышгороде (Киевская область) неизвестные осквернили могилу погибшего во время Революции достоинства участника Евромайдана, который посмертно был удостоен звания Героя Украины — соответствующий указ был подписан пятым президентом Украины Петром Порошенко 21 ноября 2014 года

В ГУ НП в Киевской области, сообщившей о поисках вандалов, не уточняют имя погибшего героя. В сообщении лишь сказано, что мужчина погиб от пули снайпера 20 февраля 2014 года. Также погибший был посмертно удостоен медали «За жертвенность и любовь к Украине».

Указ о награждении Героев Небесной сотни был опубликован на сайте президента Украины, однако сейчас информация на этой страничке недоступна.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Новоград-Волынском Житомирской области вандалы летом 2019 года разбили памятник на могиле погибшего воина АТО Юрия Глухова, а в ноябре — разбили табличку на доме матери павшего бойца.

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