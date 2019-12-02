- 16:45 Получал указания в Крыму: СБУ обезвредила провокатора, призывавшего к созданию "Одесской народной республики"
- 16:43 Анна Семенович рассказала о неизлечимой болезни
- 16:35 Вандалы, которые разбили памятные доски и сожгли авто волонтеров в Полтаве, попали на видео
- 16:34 Руис – Джошуа: где смотреть онлайн бой-реванш в супертяжелом весе
- 16:30 Под Киевом вандалы осквернили могилу Героя Украины
- 16:27 Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака
- 16:18 Зверское избиение волонтера в Бахмуте: преступником оказался пьяный подросток-боксер
- 15:55 Зверобой на допросе в ГБР: до следователя не дошла и вернулась с пистолетом
- 15:49 Мешал пить водку: в Одессе горе-мать пыталась задушить своего 5-месячного сына
- 15:44 Когда лучше заключать сделки и делать маникюр: лунный календарь на неделю
- 15:42 В сети вызвал панику пост о смерти королевы Елизаветы II
- 15:39 Российский Олег Винник перенес операцию на сердце с иконой на груди
Под Киевом вандалы осквернили могилу Героя Украины
В Вышгороде (Киевская область) неизвестные осквернили могилу погибшего во время Революции достоинства участника Евромайдана, который посмертно был удостоен звания Героя Украины — соответствующий указ был подписан пятым президентом Украины Петром Порошенко 21 ноября 2014 года
В ГУ НП в Киевской области, сообщившей о поисках вандалов, не уточняют имя погибшего героя. В сообщении лишь сказано, что мужчина погиб от пули снайпера 20 февраля 2014 года. Также погибший был посмертно удостоен медали «За жертвенность и любовь к Украине».
Указ о награждении Героев Небесной сотни был опубликован на сайте президента Украины, однако сейчас информация на этой страничке недоступна.
Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Новоград-Волынском Житомирской области вандалы летом 2019 года разбили памятник на могиле погибшего воина АТО Юрия Глухова, а в ноябре — разбили табличку на доме матери павшего бойца.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Оторвался тромб»: художник Сафронов рассказал, почему его застрявший в унитазе сын Лука поправился на 162 кг
Ани Лорак плакала, зрители аплодировали стоя: певица впервые за долгое время выступила в Киеве (видео)
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»