Происшествия

Под Киевом вандалы дерзко надругались над памятником героям Небесной сотни и АТО (фото)

В поселке Ворзель под Киевом вандалы надругались над памятником героям АТО. Ранее в Вышгороде вандалы осквернили могилу Героя Украины.

Как сообщили в полиции Ирпеня, в Ворзеле, в сквере по ул. Кленовая, неизвестные похитили памятник Героям АТО.

Мемориал был установлене в 2016 году в память о Небесной сотне и погибшим на Донбассе украинским бойцам.

Во вторник, 10 декабря, жители заметили, что памятника на месте нет и вокруг него разрушены плиты и бетонная подушка.

Правоохранители нашли и задержали мужчину, который поиздевался над мемориалом. Им оказался гражданин П., житель Ворзеля.

Как выяснилось, мужчина выбросил памятник на помойку.

Жители поселка поблагодарили полицейских за оперативность.

«Хотим поблагодарить начальника Ирпенской полиции Петренко А. Г. за оперативную и своевременную работу по выявлению данного преступления. За очень короткое время полиция отыскала мемориал, похищенный вандалами, которые уничтожили и выбросили его в болото», — написали ворзельчане в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Новоград-Волынском Житомирской области вандалы летом 2019 года разбили памятник на могиле погибшего воина АТО Юрия Глухова, а в ноябре — разбили табличку на доме матери павшего бойца.

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