Происшествия

В Киеве полицейские оцепили озеро в парке «Отрадный»: что произошло (фото)

В среду, 11 декабря, в Киеве при расчистке озера в парке «Отрадный» рабочие обнаружили военный снаряд. Ранее, расследуя обстоятельства падения ребенка с балкона, полиция обнаружила в киевской квартире целый арсенал.

На место ЧП в парк Соломенского района прибыла полиция и пиротехники. Место у озера оцепили.

Как сообщает Информатор, по предварительным данным, это мина времен Второй мировой войны.

По словам сотрудников Муниципальной варты, это уже 5 снаряд, который нашли в озере за полгода, пока идет его расчистка. Дно реки оказалось усеяно боеприпасами Второй мировой войны.

Взрывотехники изъяли мину и отвезли на полигон.

Работы по расчистке озера возобновятся, когда взрывотехники проведут проверку всего периметра водоема.

Напомним, в начале ноября в Киеве возле Шулявского путепровода во время замены инженерных сетей рабочие нашли целый склад боеприпасов времен Второй мировой войны.

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