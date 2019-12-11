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Происшествия

Копы спасли мужчину, который умирал прямо на улице: история получила неожиданное продолжение

14:49 11 декабря 2019 417
патрульные
Инф. «ФАКТОВ»

Мужчина, которого ночью на трассе в Ровно спасли патрульные полицейские, сбежал из больницы.

Об этом сообщает ресурс UA: Рівне в Facebook.

Напомним, ровенские патрульные Игорь Соботюк и Дмитрий Конончук в течение четырех минут до приезда «скорой» делали непрямой массаж сердца мужчине, который упал при переходе дороги. Полицейские вернули его в жизни. Медики признали, что полицейские действовали профессионально.

Молодой парень рассказал полицейским, что разошелся с девушкой. По словам патрульных, он три раза приходил в сознание и три раза его терял.

Главврач станции скорой помощи сообщил местным журналистам, что у парня было состояние, похожее на то, что случается после панической атаки и после судорожного припадка. Из больницы он сбежал. Перед тем признался медикам, что «немного употреблял алкоголь».

Напомним, ранее в Одессе полицейские помогли доставить в больницу женщину, у которой в машине начались роды.

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